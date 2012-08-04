افزایش 55 درصدی درآمد گمرکات خوزستان

عباس علیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درآمد عمومی گمرکات استان خوزستان در چهار ماهه نخست امسال بالغ بر دو هزار و 714 میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به صادرات کالاهای غیرنفتی در استان تصریح کرد: در مدت مذکور بیش از سه میلیون و 597 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 346 میلیون دلاراز گمرکات استان به خارج از کشور صادرات صورت گرفت.

علیدادی با بیان اینکه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی چهار درصد و از نظر ارزشی نیز 15درصد کاهش داشته، افزود: متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی استان در چهار ماهه سال جاری بالغ بر 374 دلار بوده که نسبت به سال گذشته 24 درصد کاهش داشته است.



علیدادی تصریح کرد: عمده صادرات گمرکات استان خوزستان به کشورهای عراق، کویت، امارات، ژاپن، کره، چین ، هند، ترکیه، موزامبیک، اسپانیا، ایتالیا، قطر است.



وی به صادرات کالا به کشور عراق اشاره کرد و گفت: در مدت اعلام شده بیش از 893 هزار تن کالا به ارزش 218 میلیون و 132 هزار دلار به کشور عراق صادر شده که نسبت به مدت مشابه درسال گذشته از نظر وزنی 37 درصد و از نظر ارزشی چهار درصد رشد داشته است.



علیدادی شش گروه کالاهای صادراتی گمرکات استان خوزستان را به ترتیب گروه پتروشیمی، کشاورزی، معدنی، صنعتی، فلزات، فرش و صنایع دستی برشمرد.