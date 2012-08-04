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۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۸:۴۵

علیدادی خبر داد:

افزایش 55 درصدی درآمد گمرکات خوزستان

افزایش 55 درصدی درآمد گمرکات خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: ناظر گمرکات استان خوزستان از افزایش 55 درصدی درآمد گمرکات استان خوزستان در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

عباس علیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درآمد عمومی گمرکات استان خوزستان در چهار ماهه نخست امسال بالغ بر دو هزار و 714 میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به صادرات کالاهای غیرنفتی در استان تصریح کرد: در مدت مذکور بیش از سه میلیون و 597 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 346 میلیون دلاراز گمرکات استان به خارج از کشور صادرات صورت گرفت.
 
علیدادی با بیان اینکه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی چهار درصد و از نظر ارزشی نیز 15درصد کاهش داشته، افزود: متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی استان در چهار ماهه سال جاری بالغ بر 374 دلار بوده که نسبت به سال گذشته 24 درصد کاهش داشته است.

علیدادی تصریح کرد: عمده صادرات گمرکات استان خوزستان به کشورهای عراق، کویت، امارات، ژاپن، کره، چین ، هند، ترکیه، موزامبیک، اسپانیا، ایتالیا، قطر است.

وی به صادرات کالا به کشور عراق اشاره کرد و گفت: در مدت اعلام شده بیش از 893 هزار تن کالا به ارزش 218 میلیون و 132 هزار دلار به کشور عراق صادر شده که نسبت به مدت مشابه درسال گذشته از نظر وزنی 37 درصد و از نظر ارزشی چهار درصد رشد داشته است.

علیدادی شش گروه کالاهای صادراتی گمرکات استان خوزستان را به ترتیب گروه پتروشیمی، کشاورزی، معدنی، صنعتی، فلزات، فرش و صنایع دستی برشمرد.
کد مطلب 1664779

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