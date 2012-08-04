به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی ان بی سی آمریکا، جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در طول تعطیلی یک ماهه کنگره پرونده اریک هولدر را رسما به دادگاه خواهند برد.

درل ایسا، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا به سی بی اس گفته است به منظور مجبور کردن اریک هولدر، دادستان کل آمریکا، برای انتشار اسناد مربوط به پرونده سریع و خشمگین، پرونده هولدر را برای رسیدگی به دادگاه خواهند برد.

در جریان رسوایی سریع و خشمگین بیش از 1500 قبضه سلاحی که توسط دولت اوباما برای یافتن کارتل های اصلی مواد مخدر در مرز آمریکا و مکزیک در میان دلال های اسلحه پخش شده بود از دست مامورین امنیتی آمریکا خارج شد و به دست کارتل های مواد مخدر مکزیکی افتاد.

پس از این اتفاقات، جمهوری خواهان از دادستان کل آمریکا اریک هولدر که جزیی از کابینه باراک اوباما محسوب می شود خواستند تا اسناد مربوط به این عملیات را منتشر کند، اما هولدر به بهانه محرمانه بودن اسناد و با استفاده از امتیاز اجرایی از انجام این کار سر باز زد.

سپس جمهوری خواهان با رای گیری در مجلس نمایندگان آمریکا موفق شدن هولدر را متهم به ممانعت در کار کنگره کنند. در تاریخ آمریکا این اولین باری بود که شخصی در این سطح با این چنین اتهامی مواجه می شد.

در صورت پیگیری جمهوری خواهان عواقب سنگینی، از جمله عزل از سمت و زندان، در انتظار دادستان کل آمریکا خواهد بود.

اکنون جمهوری خواهان با داشتن رای مجلس نمایندگان آمریکا علیه هولدر، قصد دارند تا از طریق مراجع قضایی وی را وادار به انتشار اسناد عملیات سریع و خشمگین کنند.

زنگ خطر برای اوباما

در حالی که در حدود سه ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است و باراک اوباما سخت مشغول تبلیغات انتخاباتی است گفته می شود در صورت انتشار این اسناد پای باراک اوباما هم به رسوایی سریع و خشمگین باز خواهد شد.

در صورت محرز شدن دخالت اوباما در رسوایی سریع و خشمگین حتی اگر او از بار اتهامات هم تبرئه شود می توان گفت وی شانس چندانی برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور آمریکا را نخواهد داشت.

ایسا به ان بی سی گفته است عدم انتشار اسناد پرونده ای که با تخلف سرپوش گذاری و پنهان کاری به بهانه محرمانه بودن و با استفاده از امتیاز اجرایی همراه است، بی معنی است.

ایسا با مقایسه هولدر با ریچارد نیکسن، اقدام هولدر در عدم انتشار اسناد مربوط به پرونده سریع و خشمگین را شبیه اقدام سرپوش گذاری ها و پنهان کاری های نیکسن، تنها رئیس جمهور مستعفی، تاریخ آمریکا دانست.