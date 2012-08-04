محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایران اسلامی امروز به جهت مقابله با استکبار جهانی و بیگانگان زورگو بیش از همیشه نیاز به یکدلی و همبستگی دارد.

وی اظهار داشت: این امر با عزم راسخ ملت غیور و مسلمان ایران و با تلاش کشاورزان، تولید کنندگان، صنعتگران و متخصصان در همه بخش های اقتصادی کشور میسر خواهد بود.

معاون استاندار گیلان با اشاره به اینکه تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تنها با داشتن روحیه و تفکر جهادی امکانپذیر است، گفت: ایران اسلامی ظرفیتهای بی بدیلی برای توسعه همه جانبه دارد.

وی بیان اینکه وجود پدیده قاچاق کالا یکی از موانع اصلی گسترش تولید ملی است، تاکید کرد: افزایش کمی و کیفی محصولات ساخت داخل موجب جلب اطمینان و حمایت مردم از خرید محصولات داخلی خواهد شد.

اصغریان با اشاره به اینکه تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در گرو همدلی و عزم ملی است، گفت: امسال از هیچ کوششی در راستای تحقق این شعار هوشمندانه مقام معظم رهبری در استان دریغ نخواهیم کرد.

وی یادآورشد: کشور باید به سمت ارتقای تولید ملی حرکت کند و این امر میسر نمی شود، مگر با استفاده از منابع داخلی و حمایت و پشتیبانی از نیروی کار و سرمایه ایرانی.