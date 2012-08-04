به گزارش خبرنگار مهر، در ناحیه شمالی شهر ایلام با گذر از تونل آزادی شهرستان شیروان چرداول، شاهد یکی از مناطق زیبا و چشم‌نواز هستیم که پوشیده از درختان بلوط و مراتع زیبا و مناظر دلنواز است خصوصاً اگر با ایام تعطیلات مقارن باشد مردمی را می‌بینی که گروه‌گروه در چادرهایی به یاد زندگی سنتی در دامن طبیعت بی‌همتای منطقه میان‌‌تنگ جاخوش کرده‌اند که دیدن شور و حال و صفا و صمیمیت آنها شور و شعف خاصی در انسان ایجاد می‌کند.

تنگه‌ی سازبن در شمال روستای ورگچ واقع شده و روستای ورگچ از توابع بخش شیروان است.

این تنگه را بدان جهت سازبن می‌گویند چون از بالادست تا انتهای آن در جهت مسیر جریان آب رود به شکل ساز است یعنی هرچه از انتهای تنگه در مسیر جریان حرکت کنیم پهن‌ تر می‌شود.

تنگه‌ سازبن با زیبایی وصف ناپذیر به جرأت یکی از نقاط بسیار زیبا و بکر استان ایلام است که با طبیعت بدیع و دل انگیزش چشم هر گردشگری را مجذوب زیبایی‌اش می‌کند.

تنگه‌ توریستی سازبن اگر امکاناتی همچون قایق تفریحی موتوری و محل اسکان گردشگران داشته باشد می‌تواند یک جاذبه توریستی مهم در استان باشد.

وجود دیوارها و باورهایی از عهد باستان بر دیوارهای تنگه و عرض رودخانه در دل کوه جذابیت ویژه‌ای را ایجاد می‌کند که نگاه بیننده را به خود جلب می کند.

به جز راه‌های سخت گذر تنها راه ورود به تنگه استفاده از قایق است که بر زیبایی‌های این مکان بکر و دیدنی افزوده است.

رودخانه های دائمی استان ایلام، همواره از ظرفیت های بزرگ اقتصادی این منطقه بوده و ساخت سه سد بزرگ روی رودخانه های پرآب این استان شاهد این مدعا است.

از این سه سد، تاکنون سد ایلام به بهره برداری رسیده و آبگیری سد سیمره نیز با گذشت سالها در حال آبگیری بوده و سد و نیروگاه سازبن که از اساسی ترین احتیاجات مردم منطقه شیروان چرداول ایلام است، متاسفانه هنوز در بلاتکلیفی به سر می برد.

در حالی که کار ساخت این سد هم اکنون متوقف شده، معلوم نیست هزینه میلیاردی آن طی این همه مدت کجا رفته است.

این سد با هدف مهار سیلابهای رودخانه سیمره و با ایجاد دریاچه هزار و 600 میلیون مترمکعبی کلنگ زنی شد حال با صرف هزینه های هنگفت متاسفانه شاهد جابجایی آن به نقطه دیگر و آن هم دریاچه ای 280 میلیون مترمکعبی هستیم که با در نظر گرفتن رسوب گذاری رودخانه سیمره در کمتر از شاید 25 سال شاهد پر شدن آن از رسوب خواهیم بود.

از اهداف جانبی ساخت سد سازبن می توان به ایجاد اشتغال در منطقه، آبزی پروری، تنظیم سدهای پایین دست و صنعت توریسم اشاره کرد.

این سد در تنگه مشهور و زیبای سازبن با ایجاد مخزن در دل رشته کوه های زیبای زاگرس به عنوان یکی از جاذبه های زیبای استان در آینده می تواند نظر هر بیننده ای را به خود جلب کرده و با توجه به نزدیکی به سه مرکز استان یعنی کرمانشاه، خرم آباد و ایلام باعث جذب گردشگر و رونق صنعت گردشگری در استان ایلام شود.

بخش شیروان از توابع شهرستان شیروان چرداول دارای توانمندیهای خاص در زمینه کشاورزی بوده که با پیگیری مسئولان در اجرای این سد می توان این منطقه را سر‌آمد توانمندیهای استان نام برد.

در بخش شیروان مراکز اشتغا‌زایی وجود ندارد و متأسفانه مردم شیروان به علت کمبود امکانات کافی به تهران مهاجرت می‌کنند که بالغ بر 27 هزار نفر به شهر تهران و عده‌ای به شهرهای دیگر از جمله ایلام و دیگر شهرهای کشور مهاجرت کرده‌اند.

در سفره ای هیئت دولت به استان ایلام حتی وزیر نیرو نیز در بازدید از سد سازبن، قول داد در سال 90 دوباره اعتبار به این سد اختصاص داده شود ولی هیچ کاری انجام نشده اس روستاهای حاشیه این سد، چند سالی است که به خاطر ساخت سد، هیچ کارعمرانی انجام نمی شود و مردم منطقه امیدوارند با اتمام آن، انتظار 15 ساله مردم استان پایان یابد.نماینده مردم ایلام در مجلس در این ارتباط به خبرنگار مهر اظهار داشت: بلاتکلیف بودن سد و نیروگاه سازبن، منجر به تعطیلی کارهای عمرانی در 17 روستای این شهرستان شده که مسئولان شرکت توسعه آب و نیروی ایران باید برای این موضوع چاره اندیشی کنند.

احمد شوهانی بیان داشت: مصوبات فوق فقط روی کاغذ مانده است، جهت اطلاع وزیر نیرو و مردم شریف ایران می‌گویم سدهای متعددی که قرار بود بر روی رودخانه‌های مرزی ساخته شوند، فقط در حد طرح باقی مانده است، اگر به تعهدات خود در سفرهای استانی عمل نمی‌کنید، لااقل به سلامت مردم شهر ایلام اهمیت داده و آب شرب مردم شهر ایلام را پاکیزه و بهداشتی کنید.

وی بیان داشت: ساخت سد سازبن از طرح های برق آبی کشور در شهرستان شیروان چرداول به طور کامل بعد از هزینه های میلیاردی تعطیل شده است.

نماینده مردم ایلام در مجلس بیان داشت: شهرستان شیروان چرداول دومین شهرستان بزرگ استان است و با گستردگی و پراکندگی جغرافیایی از مشکلات عدیده ای در رنج است و این امر می طلبد تا در خور توجه ویژه و مضاعف قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکل کم آبی در این شهرستان تصریح کرد: سدهای "چناره" و "سازبن" در شهرستان شیروان چرداول باید به زودی با تشکل کمیته های ویژه مشکلات آنها رفع و عملیات اجرایی این دو سد طبق زمان مشخص اجرایی می شود.

شوهانی افزود: این شهرستان دارای پتانسیلهای مهمی در زمینه باغداری است که توسعه این ظرفیت مهم به نفع استان و منطقه است.

استان ایلام با 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارای 13 رودخانه دائمی است .

در سالهای گذشته چندین سد در استان ایلام برای مشکلات کشاورزی ایلام و جلوگیری از هدررفت آب و جلوگیری از ورود آبها از طریق مرز به کشور عراق مصوب شده که تعدادی در حال اجراست در حالیکه از برنامه پیش بینی شده عقب است و تعدادی نیز اصلا پیشرفت ندارند .

این در حالی است که مشکل کمبود آب در بخشهای مختلف استان ایلام به خصوص آب آشامیدنی مردم استان و بخش کشاورزی با بحران جدی روبرو است .

همچنین سالانه حدود پنج میلیون مترمکعب آب به ‌وسیله رودخانه‌های استان از مرز‌های کشور خارج می‌شود اما با وجود این همه توجیه بازهم پروژه های سدسازی به دلایل مختلف روند کندی دارند و علاوه بر مضاعف شدن مشکلات مردم باعث به خطر افتادن منافع ملی نیز شده است .

برای مردم واقعا جای سئوال و تعجب دارد که چرا باید کشاورزی استان ایلام با وجود 13 رودخانه به صورت دیم باشد .