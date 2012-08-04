باند تعریضی شمالی آزاد راه تهران – کرج به بهره برداری می رسد

قدرت الله ضیایی فر در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره زمان دقیق بهره برداری از پروژه همت گفت: فاز اول پروژه همت و تعریض آزاد راه تهران – کرج در باند شمالی آن توسط پیمانکاران درحال تکمیل است و قول مساعد داده شده است تا مصاف با ایام فطر و آغاز سفرهای تابستانی به بهره برداری برسد.

وی در خصوص فاز دوم پروژه همت نیز افزود: در فاز دوم این پروژه نیز موانع برطرف شده و مسیری فرعی به 5.6 کیلومتر از کنار انیستیتو پاستور به سمت آزاد راه تهران – کرج ادامه پیدا می کند.

مدیرکل راه و شهرسازی البرز ادامه داد: این مسیر نیز در حال حاضر درمرحله روکش آسفالت، گاردریل گذاری، خط کشی و...است.

ضیایی فر گفت: به احتمال زیاد فاز دوم پروژه همت اواخر شهریور و نهایتاً مهرماه سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.

ضیایی فر گفت: فاز سوم پروژه همت در مسیر 8.5 .کیلومتری از انیستیتوپاستور تا میدان امام حسین توسط یک زیرگذر وارد هفت تیر کرج خواهد شد و همزمان نیز عملیات رمپ گذاری آن از سوی شهرداری انجام می شود.

وی درپایان افزود: فاز پایانی پروژه شهید همت تا پایان خرداد 92 به بهره برداری خواهد رسید.