  1. سیاست
۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۳۲

باهنر:

گزینه های مطرح شده برای انتخابات ریاست جمهوری نماینده هیچ تشکلی نیستند

گزینه های مطرح شده برای انتخابات ریاست جمهوری نماینده هیچ تشکلی نیستند

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به کاندیداهایی که نامشان تا کنون برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است، گفت: گزینه های مطرح شده برای انتخابات خود احساس تکلیف کرده اند و نماینده هیچ تشکلی از جمله جبهه پیروان نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا باهنر شب گذشته در مراسم ضیافت افطاری جامعه اسلامی مهندسین، اظهار داشت: مراسم امشب مراسمی سنتی است و ما معمولاً هر سال این مراسم را در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌کردیم ولی به دلیل اینکه این دانشگاه در دست تعمیرات است امسال این مراسم در سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار شد.

وی همچنین با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، گفت: در انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری ما همه تلاش‌مان را برای وحدت انجام می‌دهیم. ولی نیروهایی که در حال حاضر برای انتخابات مطرح هستند از طرف خودشان آمده‌اند.
 
باهنر افزود: کسانیکه اسمشان تا کنون برای انتخابات مطرح بوده خود احساس تکلیف کردند ‌خوب ما هم از این افراد تشکر می‌کنیم  که امدند و فضا را گرم می‌کنند؛ ولی اینکه گفته می‌شود یک نفر نامزد جبهه پیروان یا سایر تشکل‌ها است درست نیست و تاکنون در مورد مصادیق کاندیدا ما صحبتی نکرده‌ایم و تاکنون هم از کسی حمایت به عمل نیاورده‌ایم.
 
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه برخی ملاقات‌ها که انجام می‌شود معنا و مفهوم خاصی ندارد و در جهت تأیید یا رد کسی نیست، گفت: البته کسانی که به میدان آمده‌اند قابل احترامند ولی کاندیداهای تشکل‌های مورد نظر ما هنوز اعلام نشده‌‌اند.
 
وی خاطرنشان کرد:برخی اعضای تشکل ما حرف‌هایی می‌زنند که حرف‌های خوبی است ولی حرف تشکل نیست؛ بلکه حرف خودشان است.
کد مطلب 1664845

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