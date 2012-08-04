گزینه های مطرح شده برای انتخابات ریاست جمهوری نماینده هیچ تشکلی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا باهنر شب گذشته در مراسم ضیافت افطاری جامعه اسلامی مهندسین، اظهار داشت: مراسم امشب مراسمی سنتی است و ما معمولاً هر سال این مراسم را در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار میکردیم ولی به دلیل اینکه این دانشگاه در دست تعمیرات است امسال این مراسم در سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار شد.
وی همچنین با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، گفت: در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری ما همه تلاشمان را برای وحدت انجام میدهیم. ولی نیروهایی که در حال حاضر برای انتخابات مطرح هستند از طرف خودشان آمدهاند.
باهنر افزود: کسانیکه اسمشان تا کنون برای انتخابات مطرح بوده خود احساس تکلیف کردند خوب ما هم از این افراد تشکر میکنیم که امدند و فضا را گرم میکنند؛ ولی اینکه گفته میشود یک نفر نامزد جبهه پیروان یا سایر تشکلها است درست نیست و تاکنون در مورد مصادیق کاندیدا ما صحبتی نکردهایم و تاکنون هم از کسی حمایت به عمل نیاوردهایم.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه برخی ملاقاتها که انجام میشود معنا و مفهوم خاصی ندارد و در جهت تأیید یا رد کسی نیست، گفت: البته کسانی که به میدان آمدهاند قابل احترامند ولی کاندیداهای تشکلهای مورد نظر ما هنوز اعلام نشدهاند.
وی خاطرنشان کرد:برخی اعضای تشکل ما حرفهایی میزنند که حرفهای خوبی است ولی حرف تشکل نیست؛ بلکه حرف خودشان است.
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