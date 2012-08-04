به گزارش خبرگزاری مهر، روز پایانی رقابت‌های جودوی بازی‌های المپیک 2012 لندن با کسب دو مدال طلا توسط جودوکاران فرانسه و کوبا پیگیری شد.

در وزن 100+ کیلوگرم مردان 32 جودوکار به رقابت پرداختند که در نهایت در گروه A "تدی رنر" فرانسوی با شکست جودوکارانی از لهستان، تونس و "اسکار بریسون" کوبایی راهی مرحله نیمه نهایی شد. از گروه B نیز "کیم سونگ مین" از کره جنوبی حریفانی از فیلیپین، اسلوونی و بلاروس را شکست داد و حریف "رنر" در دیدار نیمه نهایی شد.

این درحالی بود که از گروه C "توزلر" آلمانی نمایندگان گرجستان، رومانی و مراکش را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. "میخائیلین" روس چهارمین جودکار حاضر در مرحله نیمه نهایی وزن 100+ کیلوگرم مسابقات جودوی المپیک 2012 لندن بود. این جودوکار روس هم برای صعود به نیمه نهایی در گروه D جودوکارانی از کنگو، انگلستان و "رافائل سیلوا"ی برزیل را شکست داده بود.

در این مرحله رنر مقابل کیم سونگ مین به برتری رسید و میخائیلین روس هم در یک جدال سخت توزلر آلمانی را از پیش برداشت. در نهایت و در دیدار نهایی رنر با یک امتیاز "وازاری" از سد حریف روس خود گذشت و صاحب مدال طلای المپیک لندن شد تا کلکسیون مدال‌های طلای خود را کامل کند. در این وزن میخائیلین به مدال نقره دست یافت و توزلر از آلمان به همراه رافائل سیلوا از برزیل به نشان برنز مشترک دست پیدا کردند.

در وزن 78+ کیلوگرم بانوان نیز "ورتیز" از کوبا و "ساگیماتو" از ژاپن به دیدار نهایی راه پیدا کردند که نماینده کوبا در یک مبارزه جذاب حریف خود را شکست داد و قهرمان المپیک شد. در این وزن "کارینه براینت" از آلمان به همراه "تونگ ون" از چین به نشان برنز دست پیدا کردند.

روسیه قهرمان شد

اما ماراتن هفت روزه رقابت‌های جودو بازی‌های المپیک 2012 لندن با قهرمانی روس‌ها در سالن "اکسل" شهر لندن به پایان رسید. در این رقابت‌ها 387 جودوکار به مدت پنج روز به رقابت پرداختند که در پایان روسیه با کسب سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز قهرمان شد، فرانسه با دو مدال طلا و پنج برنز عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد و کره جنوبی با دو مدال طلا و یک برنز سوم شد.

در این رده بندی ژاپن با یک مدال طلا، سه نقره و دو برنز، کوبا با یک مدال طلا و دو نقره و برزیل با یک مدال طلا و سه نقره عناوین چهارم تا ششم را از آن خود کردند.