به گزارش خبرنگار مهر، چاپ چهل و پنجم کتاب «مفتایح الحیاة» نوشته آیتالله العظمی جوادی آملی از امروز، شنبه 14 مهر در نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم و در غرفه نشر اسراء توزیع و به فروش میرسد.
این در حالی است که در نخستین روز برگزاری نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم چاپهای 18 و 19 این کتاب توزیع و به فروش رسیده است.
کتاب «مفاتیح الحیاة» از زمان انتشار خود در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با اقبال فراوانی از سوی مخاطبان روبرو شده است و بنابر اعلام مدیر فروش این موسسه روزانه 2 هزار نسخه از این کتاب در نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم به فروش میرسد.
با وجود فراوانی تقاضا برای این اثر، نشر اسراء امکان فروش اینترنتی این کتاب در نمایشگاه امسال را فراهم نساخته است و تنها به فروش نقدی این کتاب میپردازد.
با این حال امکان خرید اینترنتی این کتاب که کماکان و با وجود تغییرات گسترده قیمت کاغذ در بازار با کاغذ نخودی رنگ و با کیفیت منتشر میشود، با قیمت ثابت 15 هزار تومان از طریق پایگاه اینترنتی این موسسه نشر به نشانیwww. Esra.ir میسر است، اما نشر اسراء در نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم این کتاب را با 10 درصد تخفیف ارائه میکند.
«مفاتیح الحیاة» در پنج بخش به شرح رابطه انسان با خود و محیط پیرامون او میپردازد که از شرح تعامل انسان با خود، آغاز و در ادامه به شرح تعامل انسان با همنوعان، همکیشان و شهروندان پیرامون وی میرسد.
این کتاب در حالی به این شمارگان از انتشارخود در این بازه زمانی دست پیدا کرده است که در ایام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نیز یکی از پرمخاطبترین آثار بود و بیش از 15 هزار نسخه از آن به فروش رسید.
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