علیرضا علوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن رد شایعاتی درباره عمدی بودن آتش سوزی در بازار مبل یافت آباد اظهارداشت: بررسیهای کارشناسان سازمان آتش نشانی نشان می دهد علت این حادثه غیرعمدی بوده و شایعات منتشر شده درباه عمدی بودن این حادثه صحت ندارد.

وی در خصوص علت این حریق بزرگ گفت: انجام تعمیرات داخلی در داخل بازار برای تغییر دکوراسیون یکی از فروشگاهها و رعایت نکردن اصول ایمنی در هنگام تعمیرات علت اصلی این حادثه بود. از سوی دیگر وجود کابلهای برق زیاد در محل و سقف نا ایمن بازار به تشدید آتش سوزی و گسترش آن کمک کرده بود.

این حادثه ساعت 13 و 10 دقیقه روز پنج شنبه 21 اردیبهشت امسال رخ داد که در جریان این حادثه به نیمی از بازار مبل یافت آباد خسارت میلیاردی وارد شد. همچنین در جریان این حادثه چهار تن مصدوم شدند.