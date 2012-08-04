نظام جدید آموزشی 3-3-6 موجب رشد بیشتر نقل و انتقالات فرهنگیان شد

محمد محبتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فاکتورهای متفاوت از جمله نیاز مبداء، نیاز مقصد، استثنائات و رشته مورد نیاز در نقل و انتقالات تأثیر گذار است، عنوان کرد: سیاست عمده امسال بر اساس اجرای نظام 3-3-6 بود که مشکلات بیشتر فرهنگیان را حل کرد و اگر اینگونه نبود؛ ما یک سوم جابجائی سال گذشته را هم نداشتیم .

وی افزود: محوریت نظام 3-3-6 در نقل و انتقالات امسال، علاوه براینکه مشکل نیروی مازاد در راهنمائی و نیاز نیرو در ابتدائی را برطرف کرد، باعث شد مشکل نقل و انتقالات اکثر فرهنگیان نیز حل شود.

وی اظهارکرد: پس از اعلام نتایج نقل و انقالات استان، مهلت 10 روزه برای پاسخگوئی به اعتراضات همکاران فرهنگی از 3 مرداد تا 12 مردادماه در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: همکاران برای ارائه اعتراضات خود به دوصورت حضوری با مراجعه به دبیرستان سعدی و غیر حضوری از طریق سایت اداره کل آموزش وپرورش، می توانستند اقدام کنند.

رئیس اداره امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش استان در خصوص میزان رضایتمندی فرهنگیان از نحوه اجرای نقل و انتقالات امسال گفت: تمام همکاران مراجعه کننده فقط مشکلات خود رامطرح می کردند وهیچ کدام مدعی تضییع حق خود نبودند.

وی افزود: بجز موارد استثناء مانند بیماری های صعب العلاج، در شرایط مشابه، هیچ حقی تضییع نشده وهر همکاری اعتراض دارد پاسخگو هستیم.

رئیس اداره امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش استان، گفت: از 8 هزار و 31 تن متقاضی انتقال در سطح استان، 2 هزار و 734 تن منتقل شدند که حدود 34 درصد متقاضیان را شامل می شود.

گفتی است: تمامی اعتراضات از روز شنبه 14 مرداد ماه مورد بررسی قرار گرفته و آخر مردادماه نتیجه اعلام خواهد شد.