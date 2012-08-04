به گزارش خبرنگار مهر، رنگ رونا صبح شنبه در دومین جلسه تفاهمنامه همکاری بین اتاق زنجان و گمرک استان افزود: اعمال قوانینی همچنون درج ایران کد، کد شبنم و استاندارد اجباری موجب شده پروسه زمانی وارداتی به کشور از 45 روز به 3 ماه افزایش یابد.

وی ادامه داد: این در حالی است که مسئله بیش بود ارزش یا بیش اظهاری به خاطر سوء استفاده تعداد اندکی وارد کننده در گذشته اعمال شده است.

رونا، پیشنهاد کرد برای حل این مشکلات برای واردات ملحقات پتروشیمی از استاندارد ICC و برای نرخهای متال از LME استفاده شود.

مدیرعامل شرکت فرزام تجارت گفت: چراکه این محصولات مواد اولیه کارخانجات کشور بوده و در صورت عدم ورود به موقع به کشور در کار تولید محصولات این کارخانجات وقفه ای ایجاد می شود.

رونا در ادامه به نوسان شدید نرخهای کرایه در سه ماه گذشته اشاره کرد و خواستار رفع این مشکل شد که پیشنهاد شد برای حل این مشکل شرکتهای حمل و نقل مستقیماً از خارج اقدام به ورود تریلی کنند.

وی همچنین طولانی بودن زمان ترخیص به علت نبود ظرفیت کافی در ادارات استاندارد برای پاسخگویی و عدم آشنایی بعضی از تجار از مقررات گمرکی را از دیگر مشکلات عنوان کرد.