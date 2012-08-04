امدادگران هلال احمر همدان صاحب باشگاه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اشرفی با اشاره به چارچوب وظایف این معاونت و لزوم تشکیل باشگاه امدادگران و نجاتگران برای جذب و نگهداری نیروی داوطلب، عنوان کرد: یکی از مهمترین ارکان خدمات رسانی در جمعیت هلال احمر، نیروی انسانی داوطلب است که در این راستا و برای افزایش کوشش، حفظ آمادگی و فعالیت های پیشگیرانه در برابر سوانح و ارائه خدمات امدادی توسط این نیروها وجود چنین باشگاهی از مدتها قبل ملموس بود.

وی تشکیل باشگاه امدادگران و نجاتگران را گامی بلند در راستای کمک به تحقق اهداف سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ذکر کرد و گفت: این باشگاه از زیر مجموعه های حوزه امداد و نجات هر شعبه است که به منظور تجمع اعضای خود و فعالیت های مربوط به امور امدادگران و نجاتگران ایجاد می شود.

اشرفی اضافه کرد: این باشگاه تحت نظارت روسای شعب، معاونت امداد و نجات استانها و برابر آئین نامه امداد و نجات جمعیت هلال احمر فعالیت می کند.

اشرفی اهداف کلی این باشگاه را اجرای صحیح روشهای آموزشی های تخصصی امداد و نجات، مشارکت و همفکری امدادگران و نجاتگران، جذب و سازماندهی و برنامه های ریزی برای ارتقاء و اعطاء درجه و نشان، بالابردن سطح آمادگی جسمانی و مهارتی امدادگران و فعالیتهای فوق برنامه امدادگران و نجاتگران ذکر کرد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان همدان سطوح باشگاه را در سطح شهرستانی، استانی و کشوری بیان کرد و یادآور شد: ارکان هر باشگاه متشکل از اعضای شورا، کمیته اجرایی و دبیر باشگاه است که در جلسات عمومی توسط اعضای باشگاه از طریق رای گیری انتخاب می شوند.

وی عنوان کرد: باشگاه برادران و خواهران به صورت مجزا تشکیل خواهد شد و در شهرستانها هر باشگاه، شورایی متشکل از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل خواهد داشت.

اشرفی افزود: صدور حکم دبیران باشگاه ها نیز پس از انتخاب شدن توسط اعضاء، ‌ضمن دبیری از سوی رئیس شعبه شهرستان به عنوان مشاور در امور امدادگران و نجاتگران منصوب می شود.