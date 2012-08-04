مساجد گلستان نیازمند مرمت هستند

حسن دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه در سال گذشته توانست به 280 مسجد در زمینه باسازی، تکمیل و تجهیز کمک کند.

وی بیان داشت: در مجموع تمامی هزینه های ساخت و تعمیر این مکان از محل اعتبارات اداره اوقاف انجام شد و استانداری در این زمینه هیچ اعتباری به ما نداد.

سرپرست بقاع متبرکه استان بیان داشت: سال گذشته در این رابطه ما به استانداری دو میلیارد تومان درخواست دادیم، اما هیچ اعتباری به ما پرداخت نشد ولی توانستیم 430 میلیون تومان از محل اعتبارات سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اعتبار کسب کنیم.

وی با بیان اینکه بقاع باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند ابراز داشت: در راستای اجرای فرمایش مقام معظم رهبری برای تبدیل کردن بقاع به قطب فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در سال گذشته توانست این موضوع را دستور کار خود قرار دهد که از این بین پنج بقعه 100 درصد بازسازی شده است و شش بقعه دیگر از 30 تا 70 درصد پیشرفت داشته است.

دهقان افزود: همچنین ما امسال دو بقاع دیگر را در دستور کار داریم تا بتوانیم این مکان ها را برای اجرای برنامه های فرهنگی آماده کنیم.

قرارداد اجاره در 180 رقبه

وی با اشاره به تعداد مستاجرین این اداره گفت: در این زمینه ما درکل استان 180 رقبه قرارداد اجاره داریم و همچنین حدود 30 تا 40 درصد از مستاجرین ما تا به الان با ما قرارداد تنظیم نکرده اند.

وجود 1.6 درصد رقبات کشور در گلستان

این مسئول با اشاره به این موضوع بیان داشت: در کل کشور سازمان اوقاف یک میلیون رقبه دارد که از این بین استان گلستان با دارا بودن 180 رقبه به طور کلی 1.6 درصد رقبات کشور را به خود اختصاص داده است.

سرپرست بقاع متبرکه استان با اشاره به برنامه این اداره ابراز کرد: در حال حاضر سه برنامه خاص در دستور کار است که ازجمله به روز کردن اسناد اجاره مستاجرین، تبدیل کردن بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و اجرای طرح حافظین و قاریان قرآن کریم که از اولویت های کاری ما به حساب می آید.

وی با اشاره به برنامه های دیگر این اداره افزود: اجرای برنامه آرامش بهاری در اوایل سال، اجرای برنامه یاس نبوی در ایام شهادت فاطمه زهرا(ص) ، برنامه کلام نبوی در ایام عید غدیر تا عید قربان و اجرای برنامه بصیرت عاشورایی در ایام ماه محرم از دیگر برنامه های ما است که در طول سال برگزار می شود.

اجرای طرح وقف قرآن کریم

دهقان در ادامه اظهار داشت: به علت بی حرمتی به قرآن کریم ادراره اوقاف در نظر دارد تا وقف قرآن کریم را در دستور کار خود قرار دهد که متاسفانه استان گلستان در این زمینه بسیار ضعیف بوده است .

وی با اشاره به این موضوع در ادامه گفت: ما از هم استانی های خود درخواست می کنیم رو به وقف های جدید که جامعه نیازمند آن است بیاورند و در این زمینه مشاوران ما در ادارات اوقاف آماده راهنمایی و مشاوره به آنان است.