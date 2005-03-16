اولين جشنواره تئاتر خياباني در جزيره كيش متولد مي شود

به گزارش اختصاصي خبرنگار تئاتر"مهر"، اين جشنواره به همت موسسه توسعه سياحتي كيش وانجمن نمايشگران خياباني خانه تئاتر برگزار مي شود و طي آن گروههاي خياباني به اجراي تئاتر خياباني ، تئاتر كودك، پانتوميم، نمايش آييني و سنتي و اجراي موسيقي بومي مي پردازند.

در ايام تعطيلات نوروز نمايشهاي خياباني آييني "گنج "،" دوات" ، اجراي سنتي مولود خواني و رحموني از مناطق جنوب ايران،اجراي موسيقي (كلاسيك،اسپانيش، فلامينكوو...)،اجراي برنامه سياه بازي با موضوعات متفاوت، اجراي رقص سياه و عمو نوروز در ميان برنامه ها، اجراي حركات موزون شمال خراسان -دست و چوب (فرم) و برپايي اتاقك طراحي وچهره پردازي كودكان و اتاقك عكاسي كودكان در نوروز از جمله برنامه هاي جشنواره تئاتر خياباني كيش است.

