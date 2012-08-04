علی ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سومین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس، به دلیل تراکم برنامه‌های هفته دفاع مقدس، بعد از هشتم مهر سال جاری در شهر شیراز برپا خواهد شد.

وی با تاکید بر تاثیر مثبت این نمایشگاه بر جذب مخاطبان جوان افزود: دانشجویان و دانش‌آموزان، گروه‌های هدف ما در سومین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس هستند. به همین دلیل، برگزاری نمایشگاه را در روزهای آغازین باز شدن مدارس و آغاز به کار دانشگاه‌ها قرار دادیم.

معاون نشر و ادبیات سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه، با ابراز رضایت از همکاری وزارت کشور، وزارت ارشاد، سپاه و استانداری فارس در فراهم آوردن زمینه‌های برپایی هرچه بهتر سومین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس گفت: فراخوان ناشران برای ثبت نام و شرکت در سومین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس، به زودی اعلام خواهد شد.

ناظری ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم که بین 90 تا 100 ناشر در این دوره از نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس شرکت کنند. همچنین برای ناشران استان فارس هم تسهیلات و امتیازاتی در نظر گرفته‌ایم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره تمهیدات جدید سپاه در انتخاب محل مناسب برای برگزاری سومین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس به منظور کسب رضایت ناشران و بازدیدکنندگان از برپایی دوره‌های قبل در مکان‌های دور از شهر گفت: این نکته، یکی از نقاط ضعفی بود که امسال مدنظر قرار داده‌ایم. 8 نقطه در داخل شهر شیراز، برای برپایی سومین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس منتخب شده است که یکی از آن‌ها به زودی انتخاب خواهد شد.

سومین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس، به همت سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه برگزار می‌شود.