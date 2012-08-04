کیوان دژهوت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تاخیر در آغاز عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیر همسطح چهار راه شهدا (خوشی) بجنورد، اظهار داشت: تقاطع غیر همسطح چهارراه شهدا بزرگ‌ترین پروژه شهری بجنورد بوده و هم اکنون نیز بروز مشکلاتی بین پیمانکار و مشاور پروژه سبب تاخیر در اجرای آن شده است.

وی ابهام در نقشه‌های اجرایی را مهم‌ترین مشکل عدم شروع این پروژه ذکر کرد و افزود: این ابهامات در جلسه شنبه هفته جاری شهرداری، مطرح و مرتفع شده و پس از آن نیز عملیات اجرایی پروژه آغاز می‌شود.

به گفته دژهوت پروژه تقاطع غیر همسطح چهار راه شهدا بجنورد با اعتباری حدود 80 میلیارد ریال مصوب شده و برای سال جاری نیز 40 میلیارد ریال آن جذب خواهد شد.

وی افزود: هم اکنون 9 میلیارد و 500 میلیون ریال برای آغاز پروژه به عنوان پیش پرداخت تحویل پیمانکار شده و 30 میلیارد ریال باقی مانده نیز تا پایان سال جاری و بر مبنای پیشرفت پروژه جذب خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: هم اکنون فاز اجرایی این تقاطع در محل کارخانه آغاز شده و قطعات مورد نیاز برای این تقاطع در حال تهیه هستند.

وی اظهار داشت: فاز اجرایی آن در محل چهارراه شهدا نیز پس از رفع ابهامات آغاز می‌شود و اتمام این پروژه حدودا 14 ماه به طول می انجامد.

کیوان دژهوت افزود: در اجرای این پروژه مسیر اصلی بسته شده و مسیرهایی جایگزین برای تردد وسایط نقلیه در نظر گرفته می‌شود.

وی گفت: در مدت اجرای پروژه خودروهایی که از سمت تهران به مشهد در حال حرکت هستند، از میدان دولت به سمت 32 متری شهربازی هدایت می‌شوند و خودروهای مسیر اسفراین به بجنورد نیز از مسیر 32 متری دانشگاه آزاد بجنورد تردد خواهند کرد.