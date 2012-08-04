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۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

دژهوت:

ابهام در نقشه‌های اجرایی سبب تاخیر در آغاز پروژه چهارراه شهدا بجنورد شد

ابهام در نقشه‌های اجرایی سبب تاخیر در آغاز پروژه چهارراه شهدا بجنورد شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: شهردار بجنورد گفت: ابهام در نقشه‌های اجرایی سبب تاخیر در آغاز پروژه تقاطع غیرهمسطح چهار راه شهدا شده است.

کیوان دژهوت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تاخیر در آغاز عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیر همسطح چهار راه شهدا (خوشی) بجنورد، اظهار داشت: تقاطع غیر همسطح چهارراه شهدا بزرگ‌ترین پروژه شهری بجنورد بوده و هم اکنون نیز بروز مشکلاتی بین پیمانکار و مشاور پروژه سبب تاخیر در اجرای آن شده است.

وی ابهام در نقشه‌های اجرایی را مهم‌ترین مشکل عدم شروع این پروژه ذکر کرد و افزود: این ابهامات در جلسه شنبه هفته جاری شهرداری، مطرح و مرتفع شده و پس از آن نیز عملیات اجرایی پروژه آغاز می‌شود.

به گفته دژهوت پروژه تقاطع غیر همسطح چهار راه شهدا بجنورد با اعتباری حدود 80 میلیارد ریال مصوب شده و برای سال جاری نیز 40 میلیارد ریال آن جذب خواهد شد.

وی افزود: هم اکنون 9 میلیارد و 500 میلیون ریال برای آغاز پروژه به عنوان پیش پرداخت تحویل پیمانکار شده و 30 میلیارد ریال باقی مانده نیز تا پایان سال جاری و بر مبنای پیشرفت پروژه جذب خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: هم اکنون فاز اجرایی این تقاطع در محل کارخانه آغاز شده و قطعات مورد نیاز برای این تقاطع در حال تهیه هستند.

وی اظهار داشت: فاز اجرایی آن در محل چهارراه شهدا نیز پس از رفع ابهامات آغاز می‌شود و اتمام این پروژه حدودا 14 ماه به طول می انجامد.

کیوان دژهوت افزود: در اجرای این پروژه مسیر اصلی بسته شده و مسیرهایی جایگزین برای تردد وسایط نقلیه در نظر گرفته می‌شود.

وی گفت: در مدت اجرای پروژه خودروهایی که از سمت تهران به مشهد در حال حرکت هستند، از میدان دولت به سمت 32 متری شهربازی هدایت می‌شوند و خودروهای مسیر اسفراین به بجنورد نیز از مسیر 32 متری دانشگاه آزاد بجنورد تردد خواهند کرد.

کد مطلب 1664927

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