آمریکا و متحدانش به دنبال حذف حق وتوی روسیه و چین هستند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در بازدید از موسسه مطالعات بین المللی شانگهای با کارشناسان این موسسه و همچنین پژوهشگران آکادمی علوم اجتماعی شانگهای دیدار و گفتگو کرد.

این گفتگوها که در قالب کارشناسی پیش رفت، محورهای مختلفی از جمله مسایل منطقه خاورمیانه و جهان را پوشش داد.

مهمان‌پرست در ابتدای صحبت هایش به این موضوع تاکید کرد که منطقه خاورمیانه همیشه مورد توجه آمریکا بوده و ریشه آن هم در مسایل اقتصادی و سیاسی است.

وی افزود: وجود منابع انرژی فراوان در منطقه خاورمیانه باعث شده است که آمریکا حاکمانی را در منطقه به قدرت رساند که منافعش را تامین می کنند. از دید آمریکا هر کشوری که بر منابع انرژی منطقه تسلط داشته باشد، جایگاه برتر اقتصادی منطقه را در دست می گیرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران دلیل سیاسی‌ای را که به واسطه آن آمریکا سعی در حضور در منطقه خاورمیانه دارد، اینگونه تشریح کرد: حفظ موجودیت و امنیت رژیم نامشروع صهیونیستی در منطقه خاورمیانه برای آمریکا و متحدانش از اولویت های اصلی بوده است و به همین دلیل در مساله بروز بیداری اسلامی در منطقه، آمریکا و متحدانش احساس خطر کردند؛ چراکه نگرانند این اتفاقات منافع اسرائیل را به خطر بیندازد. آنها همچنین سعی کردند در ساختار داخلی کشورهایی که در خط مقدم مقاومت علیه جنایات رژیم صهیونیستی هستند، شکاف ایجاد و آن مقاومت را تضعیف کنند.

به گفته رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه ایران، تلاش های غرب در ایجاد ناامنی در این کشورها به پروژه ایجاد جنگ و درگیری در سوریه منتهی شد.

وی افزود: یکی دیگر از دلایل ایجاد بی ثباتی در سوریه و منطقه، ناامن کردن مسیرهای دسترسی قدرت های نوظهور اقتصادی به انرژی است.

مهمان پرست همچنین اشاره کرد: شیوه دخالت آمریکا در مسایل داخلی کشورها تغییر کرده و آنها به جای ورود به جنگ های پرهزینه و طولاتی مدت از ایجاد جنگ های داخلی در کشورهای مدنظرشان حمایت می کنند. اجرایی شدن سیاست های آمریکا در خاورمیانه خطر بزرگی است و کشورهای مستقل و موثر لازم است نقش تاریخی خود را به خوبی ایفا کرده و اجازه ندهند سیاست های آمریکا در خاورمیانه اجرا شود.

در ادامه این نشست کارشناسان چینی سوالات خود را با محور جایگاه اقتصادی آمریکا در جهان، دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای، تحریم های غرب علیه کشورمان، مساله رژیم صهیونیستی و تعاملش با آمریکا و ... مطرح کردند.

مهمان پرست نیز در پاسخ به آنها گفت: وقتی روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت را وتو کردند اظهارنظرهای تندی از طرف آمریکا و متحدان غربی علیه آنها مطرح شد و در ادامه این انتقادها عنوان می کنند که چین و روسیه نباید از اختیارات نامحدود در شورای امنیت برخوردار باشند.

سخنگوی وزارت خارجه در پایان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه شما به سیاست خارجه اسرائیل چه نمره ای می‌دهید؟ گفت: آمریکایی ها که مدافع رژیم صهیونیستی هستند به سیاست خارجی اسرائیل نمره قبولی نمی دهند و اسرائیل برای آمریکا و متحدانش تبدیل به یک مشکل در منطقه شده است.