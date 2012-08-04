ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل اینکه دانشگاهها زمانی که کنکور دکتری در فروردین ماه برگزار می شد در انجام مصاحبه ها با مشکل مواجه می شدند و این موضوع با تأخیر صورت می گرفت،‌ تصمیم گرفته شد که آزمون دکتری سال آینده زودتر از موعد قبل و اسفندماه برگزار شود.

وی تاکید کرد که برگزاری کنکور دکتری در تاریخ 18 اسفندماه قطعی است و تغییری نمی کند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه این آزمون در یک روز برگزار خواهد شد، اظهار داشت: تعیین این زمان برای برگزاری کنکور دکتری با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور و معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفته است.

وی افزود: زمان ثبت نام و جزئیات آزمون متعاقبا اعلام می شود.