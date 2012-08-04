به گزارش خبرگزاری مهر،این جشنواره که از ابتدای ماه رمضان آغاز شده به منظور فراهم آوردن ساعات شاد و پر نشاط برای شهروندان منطقه در ساعات واپسین پیش از افطار اجرا می شود و شامل سخنرانی در خصوص فضایل ماه رمضان، تواشیح، اجرای موسیقی سنتی و صرف افطاری ساده می باشد.

ضمنا در سطح بوستان نیز غرفه های از قبیل نقاشی کودک، داستانهای قرانی، خوشنویسی، آشنایی با نرم افزار های کامپیوتری،و... بر پاست تا ضمن غنی سازی اوقات فراغت کودکان ساعات مفرح و خوشی را نیز برای آنان فراهم آورد.

قرار است این برنامه در روزهای یکشنبه و دوشنبه 15 و 16 مرداد ماه یعنی در روزهای پایانی آن از طریق شبکه 5 سیما میهمان منازل شهروندان محترم تهرانی باشد، از اینرو از علاقمندان شرکت در این مراسم دعوت می‏شود تا در تاریخ یاد شده از ساعت 18 الی 30/20در بوستان خیام حضور به هم رسانند.

بوستان خیام در میدان امام حسین، خیابان 17 شهریور، خیابان خشکبارچی، واقع است.