خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: بررسی نوع حضور دین در آثار ادبی ایران در سال‌های اخیر و نیز علت بی‌توجهی ناشران به سرمایه گذاری روی نشر آثار دینی در کنار ارائه تعریف صحیح از یک اثر دینی دغدغه ‌بسیاری از فعالان فرهنگی ایران در سال‌های اخیر بوده است. در همین راستا سیدعلی محمد رفیعی، پژوهشگر حوزه دین و داور جشنواره‌های گوناگون ادبیات دینی و آئینی، مهدی کاموس، نویسنده و محقق حوزه آثار مذهبی و نیز عبدالعظیم فریدون مدیرعامل انتشارات محراب قلم با حضور در خبرگزاری مهر در نشستی با عنوان «آسیب‌شناسی ادبیات و نشر دینی در ایران» شرکت کردند و به برخی از سوالات و ابهامات موجود در این زمینه پاسخ دادند که از نظر شما می‌گذرد.

مهر: برای شروع به نظرمی‌رسد باید از تعریف ادبیات دینی آغاز کنیم. از اینکه چه ادبیاتی را می‌توان ادبیات دینی بدانیم تا پس از این بنا بر تعریف آن بتوانیم بگوییم که مشکلات موجود در ادبیات دینی در ایران از کجا آب می‌خورد.

رفیعی: اثر دینی، اثری است که دارای محتوای دینی باشد. به نظر من تعریف اصلی هر اثر تاریخی و هنری دیگری هم به محتوای آن برمی‌گردد. البته گاهی هم قالب به نحوی با این موضوع مرتبط می‌شود و برخی معتقدند بر مبنای آن نیز می‌توان اثر دینی خلق کرد، اما اینکه دین به واقع می‌تواند قالب یک اثر هنری را تعیین کند و یا خیر، موضوعی است که نیاز به بحث جداگانه دارد. بحث من در اینجا ناظر بر محتواست و این به خودی خود نیاز ما به تعریف از دین را می‌رساند.

دین مجموعه‌ای از هست‌ها، بایدها و پدیده‌های دینی است. هست دینی اطلاعاتی است که دین به ما می‌دهد، بایدها شامل دستوارت اجرایی دین است و بایدهای دینی موضوعاتی هستند که پدیده‌های دین همراه با آن به وجود می‌آیند. با این وصف اثر دینی باید به محتوای دینی رجعت کند. بر این اساس، حتی آثاری که محتوایی چالشی درباره دین دارند را نیز می‌توان اثر دینی دانست.

متن دینی از نظر من از مقوله دعوت منعکس می‌شود. دین پدیده‌ای است که ما را به خود می‌خواند و دعوت می‌کند. قرآن کریم نیز براین اساس مدعی است که دعوت دینی بر مبنای بصیرت انجام می‌شود و می‌گوید که مسلمانان اهل دعوت هستند. در نتیجه من معتقدم اگر نگاه درستی به دین نداشته باشیم، ممکن است با اثر خود مخاطب را به چیزی دعوت کنیم که در اصل دین به شمار نمی‌رود.

سیدعلی محمد رفیعی و مهدی کاموس

خداوند در قرآن کریم از دین خالص یاد می‌کند؛ دینی که با آگاهی و اطلاعات صحیح پدید می‌آید. این اطلاعات ابتدا از سمت خدا به ما می‌رسد و پس از آن توسط قرآن و بعد از آن نیز نمایندگان خداوند و مسلمانان و قدیسین. در این میان البته بحث‌هایی نیز مطرح می‌شود که موضوع تحریف سخن پیامبران و قدیسین را مطرح می‌کند.

به اعتقاد اکثر مسلمانان، قرآن موضوعی است تحریف نشده و سخنی است نسبت داده شده به خداوند، اما در طول تاریخ حرف‌ها و احادیث زیادی را به ایشان نسبت داده‌اند که منجر به ایجاد یک آفت اساسی در دین شد. درمجموع، من مشکل اصلی ادیان را با این توضیحات در دروغ گذشتگان و باور حاضرین می‌دانم؛ یعنی دروغ‌سازی گذشتگان و نسبت دادن امری خلاف به پیشوایان دینی و باور فعلی کسانی که با این موضوعات روبرو می‌شوند. این موضوع در نهایت در دعوت دینی ما هم تاثیر می‌گذارد.

خب با این وصف که آقای رفیعی فرمودند، باید در حوزه چاپ و نشر آثار دینی با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده باشیم. چاپ آثاری که ممکن است در آن دعوت صحیحی صورت نگرفته باشد و در نهایت، مخاطب و نویسنده را با مشکلات زیادی همراه می‌کند.

فریدون: من دوست دارم به لحاظ اجرایی و نه تئوریک در این بحث وارد شوم. دو موضوع در حوزه نشر دینی به ویژه برای کودکان و نوجوانان به ما آسیب وارد کرده است. اول، محتوا که اتفاقا حوزه مهمی نیز هست. بدون تعارف باید بگویم که نویسندگان ما به طور معمول اشرافی بر حوزه دین ندارند و بر همین مبنا گاه من به عنوان ناشر مجبور می‌شوم محتوایی برای آثار آنها جمع‌آوری کنم و به آنها بدهم تا بر اساس آن اثری بنویسند. اما خب شک ندارم وقتی نویسنده‌ای نتواند با موضوعی ارتباط برقرار کند، اثری که خلق می‌کند، موضوع تازه‌‌ای در درون خودش ندارد.

در سال‌های اخیر کارهای مستقل منتشر شده در کشور ما در حوزه دین تنها کارهای آموزشی مستقیم بوده است و خب انصافا سخت‌گیری ناشران هم در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است. از سوی یگر در پژوهش دینی ممکن است با انبوهی از احادیث و نقل قول‌ها روبرو شویم که صحت آنها برای ما روشن نیست و تصور کنید نویسنده بخواهد بر اساس آنها کتابی هم بنویسد و به ناشر بسپرد. مشخص است که چه مشکلاتی رخ خواهد داد. بحث در نهایت به این می‌رسد که نویسنده از تالیف چنین آثاری می‌هراسد و عطای نوشتن درباره آن را به لقایش می‌بخشد.

بحث دیگر در این حوزه، تصویرگری است. دقیقا برای هنرمند ایرانی مشخص نیست که در چه ساحتی می‌تواند به موضوع تصویرگری وارد شود و در چه ساحتی نمی‌تواند. همین موضوع باعث می‌شود ناشران در حوزه دین وارد نشوند و نویسنده هم به سراغ محتوایی غیر از محتوای دین برود و خب کمترین آسیب این موضوع رواج انتشار آثار ترجمه شده‌ در این حوزه است.

در این فضا ناشر برای ورود به این عرصه به نوعی بایکوت می‌شود و در بهترین شکل به سراغ تولید آثاری با جهت گیری آموزش مستقیم می‌رود که جذابیت ندارد، اما خوب فروش می‌رود.

کاموس: من قبل از هر چیز در حوزه تعاریف بحثی دارم. ادبیات دینی به نظر من فارغ از محتوا و قالب مورد توجه قرار می‌گیرد و ادبیاتی است که بر اساس تفکر دینی تولید می‌شود و تفکر دینی نیز تفکری است که وحی را پذیرفته است و قبول دارد که در دنیای کنونی در کنار علم و تجربه، چیزی به عنوان وحی نیز مورد نیاز است. ادبیات حاصل از این تفکر نیز ادبیاتی است که با زبان موثر این موضوع را به مخاطب ارائه می‌دهد. اینکه بگوییم ادبیات موثر ادبیاتی است که تنها به محتوا می‌‍پردازد و نه به قالب، برای من پذیرفته شده نیست. شاید متنی باشد که دارای محتوای دینی باشد، اما ادبیات دینی نباشد.

در حوزه دین با سه موضوع حقیقت، طریقت و احکام مواجه هستیم و به نظر من گمشده ادبیات دینی ما حقیقت به ویژه در حوزه توحید است. ما در دهه‌های 60 و 70 بر اساس اعتقاداتمان آثاری خلق می‌کردیم که توحید و حقیقت دینی در آن موج می‌زد، اما این سال‌ها نبود این موضوع در ادبیات دینی ما به مشکل اصلی ما مبدل شده است. آنچه به این مساله دامن می‌زند در نگاه اول تربیت، مدیریت و پرورش هنرمندانی است که می‌توانند این آثار را خلق کنند. مگر یک نویسنده دینی از کجا پدید می‌آید؟ او یک محیط مناسب برای رشد می‌خواهد. از زیر بوته که عمل نمی‌آید. او به محیط و لوازم مناسب برای رشد خود نیاز دارد.

ادبیات دینی ما در دوران حاضر شدیدا تحت تاثیر تجربه‌گرایی است. ادبیات داستانی در دهه‌های پایانی قرن گذشته به شدت به سمت تجربه‌گرایی و انگاره‌سازی دینی روی آورد و در همین شرایط است که کسی مانند هاوارد فاوست هم داستان دینی می‌نویسد و حتی در آثار جویس و فاکنر هم می‌شود مولفه‌های دین را دید. در دهه‌های اخیر هم ادبیات عرفانی وارداتی مثل آثار پائولو کوئیلو ما را به خود مشغول کرده است و در نهایت آنچه رخ داد این بود که مفاهیم عرفانی و دینی اصیل ما با مجرایی غیر از مجرای حقیقی آن به مخاطب ارائه شد.

ادامه دارد...