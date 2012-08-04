به گزارش خبرگزاری مهر، سه پوستر در بخش «شبه عرفان های نوظهور» این دوره از نمایشگاه درباره ویژگی ریشه های ماتریالیستی یا تک ساحتی دیدن انسان عرفان های کاذب در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

در این پوسترها صحبت هایی از رهبران عرفان هایی با ریشه ماتریالیستی مانند اینکه «به نمادهایی از ثروت مثل اسکناس، چک ، تصاویر شمش های طلا خیره شوید و با آن معاشقه کنید»، «بزرگترین آرزویتان چیست؟ خوراکی خوش و خوابی راحت»آمده است.

در این پوسترها و در نقض صحبت رهبران عرفان های کاذب آیاتی از قرآن چون «زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست، و سرای آخرت برای آن ها که پرهیزگارند بهتر است. آیا نمی اندیشید؟»، «بگذار آن ها بخورند و بهره گیرند و آرزوها آن ها را غافل سازد ولی به زودی خواهند فهمید» و «خداوند روزی را برای هر که بخواهد وسعت می دهد یا تنگ می کند و آنها به زندگی دنیوی سرمست شدند، در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت جز متاعی اندک نیست» آمده است.

بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 25 تیرماه با شعار «قرآن، فرهنگ بیداری» در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) تهران آغاز به کار کرده است و تا 24 مرداد ادامه دارد.