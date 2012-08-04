ابراهیم یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی سال جاری 15 هزار هکتار از مزارع و باغات استان کرمان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز خواهد شد، اظهار داشت: تاکنون سیستم آبیاری مکانیزه در حدود 10 درصد سطح زیر کشت استان اجرا شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر کمبود آب و بروز خشکسالی های متوالی باعث ایجاد مشکل در بخش کشاورزی شده است که در این شرایط، مصرف بهینه آب بسیار ضروری است.

یوسفی با بیان اینکه آبیاری تحت فشار بهترین و موثرترین روش برای جلوگیری از هدر رفت آب است، گفت: در حال حاضر باغات پسته مقدار زیادی از سطح زیر کشت استان کرمان را شامل می شود.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان کرمان افزود: در حال حاضر تولید محصول در باغات پسته کرمان که به طور سنتی آبیاری می شود، 700 کیلوگرم در هکتار است که با اجرای سیستم آبیاری تحت فشار این میزان به دو هزار کیلوگرم در هکتار افزایش خواهد یافت.

یوسفی ادامه داد: چون در آبیاری مکانیزه، مشکل کم آبیاری حل شده و بازدهی محصول بالا می رود.

