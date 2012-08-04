رضا وجدانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمعیت تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی شامل 296هزار و 478 نفر بیمه شده اصلی و 29هزار و 900 پرونده مستمری بگیر است که با احتساب افراد تحت تکفل آنها حدود 920 هزار نفر دراستان را تشکیل می دهد.

وی ادامه داد: این تعداد تحت پوشش دربرگیرنده 31 درصد جمعیت کل استان و 51 درصد جمعیت شهری استان بوده که شامل بیمه شدگان اجباری، بیمه شدگان خاص، مشاغل آزاد، اختیاری، کارگران ساختمانی، قالی باف و رانندگان، بیمه بیکاری و گروههای توافقی (طلاب وروحانیون، بسیجیان، مداحان، خادمین مساجد ، باربران و...) و افراد تحت تکفل آنان است.

وجدانی با اشاره به روند رو به رشد بیمه تامین اجتماعی در سالهای اخیر گفت: در سال 84 آمار بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی استان147 هزار و 157 نفر بوده است که این رقم در سال 90 به 293 هزار و 836 نفر رسیده است که از رشد 100 درصدی نسبت به سال 84 برخوردار است.

وی افزود: در میان بیمه شدگان اصلی، استقبال بین بیمه شدگان قالیبافان با 903 درصد افزایش و بیمه شدگان اختیاری با 610 درصد افزایش روبرو بوده است که به ترتیب رده های اول و دوم را در استقبال از خدمات بیمه تامین اجتماعی کسب کرده اند.

وجدانی در خصوص بررسی وضعیت پرونده مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی طی سالهای 84 تا 90 نیز گفت: روند رشد تعداد پرونده مستمری بگیران در استان افزایشی بوده به طوریکه در طی سالهای 84 لغایت 90 از تعداد 15570 پرونده مستمری بگیر به 29253 پرونده معادل 88.87 درصد رشد داشته است.

مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان غربی گفت: از کل حدود 88 درصد افزایش پرونده مستمری بگیران طی سالهای 84 تا 90 بیشترین افزایش مربوط به بازنشستگان با حدود 120درصد و کمترین افزایش مربوط به از کارافتادگان با حدود 38درصد افزایش بوده و پرونده بازماندگان نیز در حدود 62 درصد افزایش از سال 84 به 90 را شامل شده است.