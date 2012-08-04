امروز آخرین مهلت ثبت نام دانشگاهیان برای اعزام به عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاهیان با مراجعه به سامانه www.labbayk.ir می توانند نسبت به ثبت نام برای اعزام به عتبات عالیات از جمله کربلا، نجف، سامرا و کاظمین اقدام کنند.

اعزام دانشگاهیان به عتبات از شهریورماه آغاز می‌شود و روزانه 3 اتوبوس با ظرفیت 120 نفر به عتبات اعزام خواهند شد.

استادان، دانشجویان متاهل، پسران و دختران مجرد همچنین کارمندان دانشگاهها امکان اعزام دارند، اما دانشجویان دختر باید با یک نفر محرم در این سفر حضور داشته باشند که این شخص هم می توانند همانند دانشجو از تسهیلات وام استفاده کند.

دانشجویان در این سفر می توانند حداکثر تا 4 عضو خانواده را در این سفر با خود به همراه داشته باشند.

همچنین با همکاری بانک مهر، دانشجویان ابتدا مبلغ 200 هزار تومان به عنوان سپرده در اختیار این بانک قرار می دهند و مبلغ 600 هزارتومان دریافت می کنند که بعد از اتمام سفر می توانند مبلغ اولیه را از بانک دریافت کنند.