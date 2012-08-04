دستگیری 15 شکارچی متخلف در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی توضیح داد: طی 72ساعت گذشته ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست فارس تعدادی از متخلفین و متجاوزین به انفال و منابع ملی را دستگیر و تحویل مقامات قضایی دادند.

وی تصریح کرد: در همین راستا مامورین گشت اجرایی محیط زیست در حوزه شهرستانهای شیراز، داراب، آباده، قیر کارزین، فراشبند، فیروز آباد ولامرد موفق به دستگیری 15 متخلف شکارچی شدندکه با 13 قبضه اسلحه ساچمه زنی مبادرت به شکار کرده بودند. از این متخلفان 62 قطعه کبک وحشی زنده و لاشه 38قطعه پرنده وحشی کشف و ضبط شد

به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس این متخلفین با تلاش نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیط زیست دستگیر و با تنظیم پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی معرفی شدند.

کارنامی گفت: بدون شک محیط بانان پرتلاش استان و ماموران اجرایی گارد حفاظت محیط زیست همواره بیدار بوده و در سنگر محیط زیست مشغول صیانت از انفال الهی هستند لذا با هوشیاری کامل تمامی مناطق تحت حفاظت و عرصه های محیط زیست را تحت نظر جدی و آگاهانه داشته و بشدت با متخلفان و شکارچیان برخورد می کنند.

وی از مردم متدین و با فرهنگ استان درخواست کرد تا در صورت مشاهده تخلفات شکار و صید مراتب را به واحدهای محیط زیست در شهرستانهای استان و یا با شماره تلفن 90- 2317789 تماس بگیرند.