بررسی تخصصی مشکلات بازرگانان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت جمعه شب در نشست با صنعتگران استان، برگزاری چنین جلساتی را در صورت تدوین تحلیل های کارشناسی و فنی و ارائه در کارگروه های تخصصی با حضور مدیران استانی مفیدتر دانسته افزود: ما با تمام توان از اتاق بازرگانی و برنامه های آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی حمایت می کنیم.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان با ارائه پاسخ به برخی از پرسش های بازرگانان استان اتاق بازرگانی را پیکان پیشرفت اقتصادی استان قلمداد کرده و گفت: مرکز خدمات سرمایه گذاری همه روزه آماده رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان استان است.

وی با تأکید بر اهمیت نقش این مرکز افزود: نمایندگان همه دستگاه های استان در این مرکز حضور دارند و آماده پیگیری مشکلات هستند.

حمید دامغانی رئیس اتاق گرگان با اشاره به وضعیت اقتصادی استان گفت: مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس در جلسات مشترک درخصوص اجرایی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی تصمیماتی اتخاذ، بحث هایی جاری و اقداماتی صورت داده اند.

دامغانی همچنین ضمن اشاره به مشکلات سرمایه گذاری در استان اظهار داشت: برنامه ها باید به سمت تولید و سرمایه گذاری و سرمایه پذیری هدف گذاری شود.

به عقیده وی شناسایی امکانات و ظرفیت ها و نیز چگونگی اسستفاده بهینه از آنها تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را به راه حل های نتیجه بخش سوق می دهد.

در بخش دیگر از این نشست مهمانان مختلف در بخش هایی نظیر دام و طیور، مسکن، کشاورزی، گردشگری، هتلداری، خودرو و ... به طرح مشکلاتی نظیر عدم هماهنگی دستگاه های مجری،‌ نرخ ارز نامناسب، فرصت های واردات، آسیب های سیل به بخش کشاورزی و... اشاره کرده، از استاندار و مسئولین درخواست کمک در حل این مشکلات و یا انعکاس به مقامات بالاتر را ارائه کردند.