به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که توسط گروه مطالعات فرهنگی جهان اسلام پژوهشکده ارتباطات فرهنگی بین الملل پژوهشگاه برگزار میشود، دکتر نوذر شفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان سخنرانی خواهند کرد.
سابقه تاریخی مسلمانان میانمار، وضعیت اجتماعی میانمار و تأثیر آن علیه مسلمانان، وضعیت اقتصادی و نقش آن در خشونت علیه مسلمانان، نقش نظام سیاسی و اعمال خشونت علیه مسلمانان و جامعه بین الملل و مسلمانان میانمار از محورهای مورد بحث در این نشست به شمار می رود.
این نشست روز دوشنبه 16 مرداد ماه 1391 ساعت 12 تا 10 به نشانی تهران، خیابان ولیعصر (عج) پائینتر از میدان ولیعصر (عج) خیابان دمشق، شماره 9، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار میشود.
حضور دانشجویان، اساتید و پژوهشگران علاقه مند در این نشست آزاد است.
نظر شما