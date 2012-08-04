به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که توسط گروه مطالعات فرهنگی جهان اسلام پژوهشکده ارتباطات فرهنگی بین الملل پژوهشگاه برگزار می‌شود، دکتر نوذر شفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان سخنرانی خواهند کرد.

سابقه تاریخی مسلمانان میانمار، وضعیت اجتماعی میانمار و تأثیر آن علیه مسلمانان، وضعیت اقتصادی و نقش آن در خشونت علیه مسلمانان، نقش نظام سیاسی و اعمال خشونت علیه مسلمانان و جامعه بین الملل و مسلمانان میانمار از محورهای مورد بحث در این نشست به شمار می رود.