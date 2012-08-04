به گزارش خبرگزاری مهر، آنان که اندک تسلطی بر قانون دارند، می‎دانند که هیچ موقعیتی وجود ندارد که مصون از تعقیب کیفری باشد و هر کس با هر مسئولیتی، اگر مرتکب خلاف شود، باید به تخلف او در دادگاه صالح رسیدگی شود. این تلقی علاوه ‎بر آن‎که با روح کلی قانون اساسی سازگاری دارد و در برخی از اصول قانون اساسی نیز بدان تأکید شده، با روح کلی شریعت اسلام نیز همخوانی دارد. سرویس سیاسی پنجره صد و چهل و پنجم این بار با پرونده تحقق عدالت اجتماعی با مصونیت پارلمانی به سراغ حدود و ثغور مصونیت نمایندگان مجلس رفته است و گفتگوهایی با علی مطهری درباره مصونیت ‎قضایی نمایندگان خانه ملّت، دکتر محمد دهقان درباره وضعیت اجرای اصل مصونیت نمایندگان و دکترعباسعلی کدخدایی درباره نظر شورای نگهبان در این مورد انجام داده است.

دکترسید محمدهادی راجی در مطلبی با عنوان مسأله این است وظیفه نمایندگی یا میل شخصی؟! به تحلیل حقوقی اصل 86 قانون اساسی پرداخته و «از مصونیت کامل تا مصونیت مشروط» عنوان گزارشی است که روند تغییرات قانون مصونیت نمایندگان را در این پرونده بررسی کرده است.

در شماره 137 پنجره پرونده‎ای درباره توان دریایی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده که شامل اینفوگرافیکی درباره تنگه هرمز است.

حدود یک ماه بعد در روز 13 ژوئیه «مقاومه» ـ سایت رسمی حزب‎الله لبنان ـ با تبدیل آن به فلش، آن را به زبان‎‎‎های عربی، انگلیسی و فرانسه منتشر کرد که از همان روز اول مورد استقبال بسیار گسترده قرار گرفت و بازدیدکنندگان بسیاری یافت و تنها بیش از 7200 کلیک در سایت اصلی داشته است. درج اینفوگرافیک به زبان‎‎های دیگر باعث گسترده‎تر شدن مخاطبان و توجه رسانه‎‎های بین‎المللی شد که هر کدام از دیدگاه خود به آن نگریستند و در شبکه‎‎های اجتماعی نیز تاکنون بار‎ها بازنشر شده است.

«پنجره زیر ذره‎بین رسانه‎های دنیا» بازتاب این پرونده و اینفوگرافیک آن است که بروبچه‌های باشگاه گزارشگران به آن پرداخته‌اند.

گزارشگران باشگاه همچنین با گزارش‌هایی درباره داستان‎پردازی روزنامه شرق برای مصادره پرونده کهریزک و افطار جدایی‎ها که گزارشی از ضیافت صمیمانه «پنجره» با اهالی فرهنگ و سیاست است در انتظار مخاطبین خود هستند.

دی‎ماه سال گذشته هفته‎نامه پنجره ویژه‎نامه‌ای درباره آیت‎الله انصاری‎شیرازی کار کرده بود که بر اساس معادله ساده «هرکس رابطه خود و خدای خویش را نیکو سازد، مردم نیز دوستش خواهند داشت» نایاب شد و برخی دوست‌داران مباحث حوزه در این میان ناکام شدند؛ این ماجرا، سبب اهتمامی دوباره از سوی تحریریه پنجره برای گشت و گذار مجدد در مرام فکری و اخلاقی حضرت آیت‎الله شیخ یحیی انصاری ‎شیرازی شد.

در پرونده «گوشه‌نشین حرم انس» مطالبی درباره جلوه‎های معنوی آیت‎الله انصاری، ویژه‌گی‌های ممتاز ایشان، علقه ایشان به امام خمینی، نقش آیت‎الله انصاری در پیشبرد حکمت متعالیه و... با عناوینی همچون ملّای معتقد و معتقدپرور، حکیم غیرتمند، جواب خون‎ها با حورالعین، نهایت فقه عرفان و ... خواهید خواند.

چرا فیلم‎‎هایی که «ارزشی» خوانده می‎شوند، مخاطب ندارند؟ سرویس هنر پنجره این هفته به سراغ سینما و فیلم‌های ارزشی رفته است تا در کش و قوس سفارش و ساخت تا اکران و فروش این فیلم‌ها در پرونده «تیرهای بی‎هدف» به دلایل عدم استقبال از فیلم‌های ارزشی بپردازد.

سرویس هنر در فیلم‎‎هایی که قرار است شمرده شوند نه اکران، به بررسی دلایل عدم استقبال از فیلم‌های ارزشی‌ای چون سیب و سلما، کیمیا و خاک، شور شیرین و راه بهشت پرداخته است و همچنین گفتگوهایی با عباس رافعی و احمد نجفی درباره همین موضوع داشته است که می‌تواند برای طرفداران سینما جالب باشد.

مجله برون مرزی با تمرکز بر اتفاقات سوریه با عناوینی همچون خشم شورشیان سوری از انشقاق جدید، مرکز فرماندهی ترک پایگاه ساماندهی شورشیان سوری، میت رامنی: با اسراییل منافع و ارزش‎‎های مشترک داریم، آتش زیر خاکستر و توئیت با کلیک رهبران آمریکای لاتین در انتظار خوانندگان خود است.

چارسو نیز این بار به سراغ نویسنده کتاب معروف «زرسالاران» رفته است و گپ و گفتی چارسویی با عبدالله شهبازی انجام داده است با عنوان «نان نباشد، تاریخ هم نیست». بخش‌های پنجره ماضیه، رونمایی کتاب، اقتراح و واژه‌نامه ازلی همچنان از صفحات ثابت چارسو هستند و ثابت قدم راه خویش را ادامه می‌دهند.

مجله خبری با اخبار چهار گوشه دنیا و باشگاه اهل قلم نیز با نویسندگان ثابت خود یعنی جواد محدثی، محمدحسین جعفریان، مهدی نصیری، سیدمحمد سادات اخوی، حسن روحانی و ... در پنجره صد و چهل و پنجم حضور دارند.

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