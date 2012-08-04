سازمان همکاری اسلامی نقض حقوق بشر در میانمار را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد ، سازمان همکاری اسلامی در نشستی مشورتی در کوالالامپور در پایتخت مالزی که با حضور سازمانهای مدنی و سازمانهای بشردوستانه در جهان اسلام برگزار شد، اوضاع اقلیت مسلمان در استان "آراکان" در میانمار را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست، 30 سازمان از کشورهای عضو، نمایندگان سازمان ملل و برخی از سازمانهای بشردوستانه بین المللی مشارکت داشتند.

شرکت کنندگان در این نشست با صدور بیانیه ای نقض حقوق مسلمانان میانمار را محکوم کردند و خواستار به کارگیری همه ابزارهای فشار علیه رژیم میانمار برای اجازه دادن به سازمانهای بشردوستانه اسلامی و بین المللی برای حضور در مناطق بحرانی و اعطای کمکهای انسانی فوری به آسیب دیدگان شدند.

بیانیه مذکور همچنین امکان تشکیل کمیته پیگیری اوضاع انسانی مناطق بحران زده و رایزنی با طرفهای مربوطه در این راستا را مطرح کرده است.