به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دژاکام نویسنده و کارگردان نمایش در ابتدای این نشست رسانه ای ، امیر دژاکام مدرس دانشگاه و کارگردان این نمایش گفت: گروه تئاتر "ماهان" در تلاشی 30 ساله و بی‌وفقه به تولید نمایش‌های ایرانی دینی مبتنی بر اندیشه اقدام کرده است که اجرای نمایش "ساقی" در تالار اصلی نیز در راستای این اهداف است .

وی با اشاره به استفاده از شیوه‌های نمایشی سنتی گفت:در این نمایش از شیوه های نمایش های نقالی، تخت حوضی، شبیه خوانی و مشابه اینها استفاده شده است ، گاهی شاهد استفاده از این شیوه ها در قالب حرکت های منقطع و از سوی برخی کارگردانان هستیم اما از آنجا که برخی معتقدند اینگونه شیوه ها برای موضوعات اجتماعی امروزی مناسب نیست دیگر به تولید تئاتر با این شیوه اقدام نمی کنند.



دژاکام ادامه داد: به مرور زمان شیوه های تئاتر سنتی باید دستخوش تغییراتی شود اما این بدان معنا نیست که خانه را از پای بست ویران کنیم بلکه باید ستون های این نظام تئاتری استوار مانده را حفظ کرد تا همچنان بتوان رنگ و بوی تئاتر ایرانی را در آن حس کرد.



این هنرمند تئاتر با اشاره به تعزیه به عنوان یکی دیگر از شیوه های سنتی نمایش تصریح کرد: شیوه سنتی نمایش ایرانی را نباید فقط در ایام عزاداری استفاده کرد بلکه در زمان های جشن نیز قابل استفاده هستند، امروز هنر تعزیه علاوه بر پرداخت به شخصیت ائمه اطهار به نمایش زندگی اشخاص بزرگ تاریخی نیز می پردازد.



این کارگردان و مدرس تئاتر افزود: تعزیه عملی عبادی است و با حفظ تمامی رفتارها در آن می توان به جایی رسید که شبیه خوانی با منطقی عقلانی نیز همان حرکت را داشته باشد.وظیفه خطیر ما در این زمانه این است تا به سراغ نظام مبتنی بر مبانی اجتماعی رفته و در این مسیر سعی شود به گونه ای رفتار کنیم که عقلانیت در نمایش ایرانی به فراخور زمان مورد توجه قرار گیرد.



دژاکام با اشاره به این موضوع که وصف هر انسان بزرگی با القاب بزرگ شایسته است، گفت: در این نمایش به گونه ای جدید به شخصیت مولای متقیان پرداخت شده است. ضمن اینکه در این اثر نمایشی به دنبال ابعاد بزرگ و بی نظیر آن حضرت که تا به حال کمتر اشاره شده است و از نظرها پنهان بوده است، پرداخته ایم.



کارگردان نمایش ساقی در ادامه با این مطلب که سعی کرده‌ایم به عقلانیت در نمایش ایرانی دقت بیشتری داشته باشیم درخصوص تلاش گروه برای ماندگاری شدن نمایش، بیان کرد: ما تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا اثری ماندگاری تولید شود، این قصه قطره‌ای از دریای امیرالمومنین است و ما شاید توانسته باشیم با استفاده از نام ایشان محفلی ترتیب بدهیم که دارای نظم و هارمونی بوده و جذابیت داشته باشد.



وی تصریح کرد: پس از هفت سال است که به عنوان بازیگر پا روی صحنه تئاتر نگذاشته ام و در چند سال اخیر تمام توجهم معطوف به نویسندگی و کارگردانی بوده است. البته حضور در نمایش "ساقی" نخستین تجربه من با دژاکام بوده است و در این مدت متوجه شده ام که وی تعامل بسیار خوبی با بازیگران خود دارد.



در ادامه این نشست شکرخدا گودرزی افزود: در شرایطی که حس عاطفی میان بازیگر و کارگردان وجود دارد، که تکلیف دژاکام با خود مشخص است و می داند آدم های نمایشش از نظر شکل و محتوا کلیشه ای نیستند و او در برای پیشبرد تولید نمایش از نظرات هریک از عوامل برای هرچه بهتر شدن کار استفاده می کند.



این هنرمند تئاتر با اشاره به نقش خود در این نمایش تصریح کرد: در ابتدا شخصیت "شمس الدین" دارای پیش زمینه ای در نمایش نبود که باافزودن تنها یک دیالوگ به پیشنهاد من این امر حاصل شد. و این باز هم نشان از تفکر آزاد و متعالی کارگردان نمایش دارد.



اصغر همت یکی دیگر از بازیگران این اثر نمایشی هم در این نشست گفت: برای دومین بار است که افتخار همکاری با آقای دژاکام نصیب من شده و علی رغم شرایط نامناسبم، وی از من خواست تا با ایشان همکاری داشته باشم. و بسیار خرسندم که در این نمایش حضور دارم. البته برای نخستین بار است که این تجربه را آن هم با دو نقش کاملا متفاوت حس می کنم و این را برای خود به عنوان یک شانس بزرگ در عرصه تئاتر تلقی می کنم.



این بازیگر تئاتربه جاذبه های کار با دژاکام پرداخت و افزود: زمانی که شما با کارگردانی مانند ایشان همکاری می کنید جاذبه های جدیدی را تجربه می کنید و آن برخورد با این مسئله است که هیچ یک از هنرمندان تا پایان کار تکلیف مشخصی ندارند و ممکن است در هر اجرا اتفاق جدیدی رقم خورد.



در ادامه روند این جلسه خبری مرتضی آقاحسینی بازیگر نمایش ساقی گفت: بارها تجربه همکاری باامیر دژاکام را به عنوان بازیگر و دستیار کارگردان داشته ام و در نمایش "ساقی" نیز در کنار بسیاری از پیشکسوتان تئاتری حضور داشته و از این بابت خدا را شاکرم و امیدوارم باز هم این موقعیت نصیب من شود.



وی با شاره به ترکیب بازیگران این نمایش گفت: یکی از بزرگترین نکات مثبت و مشخصه نمایش "ساقی" حضور جمع بسیاری از هنرمندان در گروه های سنی مختلف است که به روی صحنه می روند. این ترکیب متفاوت باعث بروز اتفاقات خوبی در تئاتر ما خواهد شد.



خسرو احمدی یکی دیگر از بازیگران نمایش هم گفت: در این کار به هیچ وجه احساس خستگی نکردم ورفتار و تعامل کارگردان با سایر هنرمندان مثال زدنی است. زمانی که فضای اجرایی یک گروه صمیمی و همدلانه باشد اتفاقات خوبی برای نمایش قابل حدس است.