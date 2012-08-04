برای پاسخ به نمایندگان؛ وزیران کار و ارتباطات به کمیسیون اجتماعی مجلس فرا خوانده شدند

وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون و کار و رفاه اجتماعی هفته جاری برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می روند.