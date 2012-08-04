به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر دوشنبه هفته جاری نشستی مشترک میان اعضای کمیسیون اجتماعی با مسئولان کمیته امداد در محل کمیته امداد امام خمینی برگزار می شود.
علاوه بر این روز سه شنبه نیز طرح مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی بررسی می شود.
همچنین تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و شیخ الاسلام وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی نیز سه شنبه این هفته برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می روند.
علاوه براین طرح ممنوعیت عضویت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از در هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت ها نیز شنبه هفته جاری در کمیته موارد خاص کمیسیون بررسی می شود.
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