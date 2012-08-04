به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه حریت، به بهانه تشکیل دو گروه مخالف سوری از ترکمن های حاضر در سوریه، مصاحبه ای را با فرمانده این دو گروه شورشی انجام داده که، فرد مصاحبه شونده به وابسته بودن نیروهای تحت امر خود به ترکیه اعتراف کرده است.

پیش تر نیز به دلیل حمایت خاص ترکیه از ترکمن های سوری، درگیری هایی در اردوگاه پناهندگان سوری در مرز ترکیه رخ داده بود.

بر اساس این گزارش، برخی از ترکمن های سوریه که به گروه های مخالف پیوسته اند اعلام کردند که دو دسته را با نام های "سلطان محمد فاتح و "سلطان عبدالحمید" از سلاطین عثمانی، تشکیل داده اند.

این دو گروه ترکمن اعلام کرده اند که از دولت ترکیه خواستار دریافت سلاح شده اند. "علی بشیر" از سازماندهندگان ترکمن های سوریه و شخصی که مسئول این دو گروه شورشی است به حریت گفت : ما از جامعه جهانی بویژه ترکیه خواستار دریافت سلاح شده ایم.

به گفته بشیر، هم اکنون در بازار سیاه سوریه خودروهای نظامی به فروش می رسند اما آنها ( ترکمن ها ) پول کافی برای خرید این وسایل را ندارند.

به گفته بشیر، ترکمن ها مشکلی با کردهای سوریه ندارند اما نگران فعالیت حزب اتحاد دموکراتیک ( PYD ) هستند که با حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک ) در ارتباط است.

به گفته وی "ترکمن ها با کردها مشکلی ندارند اما با حزب اتحاد دموکراتیک که با دولت سوریه در ارتباط هستند مشکل دارند. آنها ( حزب اتحاد دموکراتیک ) خیلی قوی هستند و از کردستان عراق نیز سلاح دریافت می کنند."

به گفته بشیر، در روستاهای کرد نشینی که حزب اتحاد دموکراتیک حضور دارد پرچم پ.ک.ک افراشته شده و ترکمن ها با این امر مخالف هستند ولی سلاحی در اختیار ندارند که به مقابله با این اقدام کردها بپردازند.

به گفته بشیر، اغلب شورشیان ترکمن جوان بوده و در حدود 19 سال سن دارند و بیشتر آنها هم اکنون در حلب مشغول مبارزه هستند.