عباس سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه عدم آشنایی مردم با عوارض مصرف داروهای پزشکی و استفاده خودسرانه مردم از این داروها باعث ایجاد مشکلات بسیار و جبران ناپذیری میشود که دلیل این امر نبود آموزش های لازم است.

وی گفت: در راستای آشنایی مردم و اطلاع رسانی در مورد عوارض و خطرات مصرف بی رویه دارو و همچنین استفاده از داروهای مختلف بدون مشورت و دستور پزشک، کارگاه آموزشی تداخلات دارویی و معایب و خطرات ناشی از آن در مرکز بهداشت نهاوند برگزار شد.

سلگی افزود: این کارگاه به منظور آشنایی پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر و روستا با چگونگی نسخه نویسی و تداخلات دارویی و نحوه آموزش و اطلاع رسانی مردم در زمینه استفاده درست و صحیح داروهای پزشکی تحت نظارت و دستور پزشک برگزار شد.

وی از پزشکان مراکز درمانی سطح شهر و روستا خواست با تشکیل کلاسهای آموزشی و در هنگام ویزیت بیماران خود، موارد مطرح شده در مورد مضرات و خطرات استفاده بی رویه و خودسرانه از داروهای پزشکی را به مردم اطلاع دهند.