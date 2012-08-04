کشف مولکولی برای تولید سلولهای قلبی از سلولهای بنیادی

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محققان آمریکایی مجموعه بزرگی از مواد شبه دارو را بررسی کرده و دریافتند مولکول ITD-1 می تواند سلول های جدید قلبی را از سلول های بنیادی تولید کند.

در این تحقیق از فناوری روباتیک پیچیده برای آزمایش مجموعه بزرگی از مواد شیمیایی شبه دارویی استفاده شد که زمانی به سلول های بنیادی اضافه و موجب کاردیومیسیت (تولید سلول های جدید قلبی) می شوند.

مارک مرکوا مدیر برنامه توسعه و تولید عضلانی و مجری این تحقیقات گفت: تنها راه برای جایگزینی موثر سلول های عضلانی از بین رفته قلبی پیوند یک قلب جدید است.

تولید بافت جدید عضلانی قلب از سلول های بنیادی با استفاده از دارو می تواند بسیار مناسب تر و جذاب تر از پیوند قلب باشد.



نتایج این تحقیقات که توسط مرکز پزشکی استنفورد – برنهام انجام شده است در نشریه سلول های بنیادی منتشر شده است.