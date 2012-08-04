دستگاه های امدادی در 41 نقطه از محورهای استان سمنان استقرار می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست نشان پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان با بیان اینکه دستگاه های امدادی در 41 نقطه مصوب شورای مشترک تامین و ترافیک استان مستقر می شوند، افزود: این اقدام همزمان با انجام دور دوم سفرهای تابستانی در نقاط پرترافیک صورت می گیرد.

وی به اقداماتی نظیر اجرای گشت کنترل و نظارت و اعزام تیم های مشترک گشت کنترل نامحسوس جاده ای با همکاری پلیس راه استان سمنان اشاره کرد.

معاون حمل و نقل اداره کل پایانه های استان سمنان، پیش فروش بلیط به مسافرین در سطح شهر، پیش فروش اینترنتی، افزایش ساعات کار دفاتر فروش بلیط و اطلاع رسانی مطلوب، سرویس دهی مناسب به مسافرین با حداکثر ظرفیت و پیش بینی سرویس های کمکی برای زمان اوج سفر را از اقدامات این اداره کل برای ارائه خدمات مطلوب به هموطنان برشمرد.

دست نشان، با بیان اینکه بیش از 70 درصد ناوگان اتوبوسی موجود در این استان اتوبوس ویژه است، گفت: سامانه پیام کوتاه 3000143 در داخل ناوگان مسافربری و شرکتهای حمل و نقل مسافر آماده دریافت هرگونه شکایات، انتقادات و پیشنهادات مسافرین از نحوه ارائه خدمات بخش حمل ونقل مسافر جاده ای است.

وی در پایان، اجرای دوره های آموزشی برای انجمن های صنفی به منظور شناسایی و نحوه بازاریابی و سالم سازی حمل ونقل جاده ای را از مهمترین دلایل رشد جابجایی کالا در سطح این استان دانست.

به گزارش مهر، استان سمنان با داشتن 33 شرکت حمل و نقل فعال و پنج پایانه حمل و نقل مسافر سالانه بیش از سه میلیون مسافر در سراسر کشور جابجا می کند.