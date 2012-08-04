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۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۸

نیری در گفتگو با مهر:

درخشش ستاره های علمی خراسان رضوی/ رتبه تک رقمی 4 دانش آموز در کنکور

درخشش ستاره های علمی خراسان رضوی/ رتبه تک رقمی 4 دانش آموز در کنکور

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی از درخشش ستارگان علمی سرزمین خورشید و موفقیت چهار دانش آموز استان در آزمون کنکور سراسری خبر داد.

رمضان نیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: خوشبختانه در اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری، در گروه آزمایشی علوم انسانی از میان 10 دانش آموز برتر کنکور سراسری، 3 نفر از استان خراسان رضوی، حائز رتبه شدند.

وی تصریح کرد: دو دانش آموز به نامهای سید مجتبی حسینی و محمد حجازی، از دبیرستان فرهنگ ثارالله ناحیه 6 مشهد، به ترتیب رتبه چهارم و رتبه هفتم گروه علوم انسانی را کسب کردند.

نیری افزود: در همین گروه سمیرا افضلی شهری از دبیرستان نمونه دولتی شهرستان گناباد، موفق شد؛ رتبه نهم را به خود اختصاص دهد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی ، اظهار داشت: در گروه آزمایشی ریاضی نیز، میلاد اکرمی از دبیرستان شهید هاشمی نژاد یک ناحیه 6 مشهد، توانست رتبه پنج کنکور سراسری را بدست آورد.

نیری با بیان اینکه، از میان 10 دانش آموز برتر کشور، چهار نفر از خراسان رضوی هستند؛ عنوان کرد: سال گذشته رتبه اول کنکور به استان ما اختصاص داشت ولی فقط همان یک دانش آموز توانست رتبه کسب کند.

وی افزود: امسال رتبه اول نداریم؛ ولی چهار نفر رتبه زیر 10 را در کشور کسب کردند؛ که یک دانش آموز از مدارس نمونه دولتی، دو نفر از مدارس عادی و یک دانش آموز هم از استعدادهای درخشان بود.

شاخص دیگر استان در کنکور سراسری، درصد قبولی است که سال گذشته خراسان رضوی، 11.9 درصد رشد قبولی داشته است.

کد مطلب 1665014

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