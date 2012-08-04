دانشگاههای غیرانتفاعی از پرداخت مالیات معاف شدند

علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دانشگاههای غیرانتفاعی پسوند غیرانتفاعی دارند بدین معنا که این دانشگاهها باید شهریه های دریافت شده از دانشجویان را خرج توسعه آن موسسه کنند.

وی ادامه داد: برخی ادارت کل دارایی اعلام کرده بودند این درآمد مشمول مالیات می شود در حالیکه موسسات غیرانتفاعی مشمول مالیات نمی شوند.

به گفته رئیس اتحادیه موسسات غیردولتی غیرانتفاعی، هر چند این ادارات کل پذیرفتند که موسسات غیردولتی مشمول مالیات نمی شوند اما یک شرط هم برای عدم پرداخت مالیات قرار دادند.

آهون منش در این باره گفت: دانشگاهها و موسسات باید در خصوص درآمدهایی که به دست می آورند اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند تا مشخص شود سود این موسسات کجا و چگونه مصرف می شود.

وی افزود: سود و زیانی را که متوجه موسسات می شود طی این اظهارنامه باید اعلام می کردیم که در تاریخ 31 تیرماه این اظهارنامه تقدیم شد.