ابوالفضل نیکوییان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال های گذشته تیم های قمی در مسابقات لیگ های دسته‌های مختلف فوتبال باشگاه‌های کشور شرکت می‌کردند اما هدف گذاری مناسبی برای این حضور وجود نداشت و همواره در آن دورنمایی از نا امیدی به چشم می خورد اما تشکیل صبای نوین انگیزه ای بالا برای نسلی از فوتبالیست های قمی بود که آینده فوتبالشان در معرض خطر قرار داشت.



عدم نتیجه گیری صبای نوین را تنها به گردن باشگاه نمی اندازیم



دروازه بان دهه 60 و 70 فوتبال استان قم در ادامه بیان داشت: زمانی که به من پیشنهاد همکاری با تیم فوتبال صبای نوین شد عده ای این حرکت را از سوی باشگاه صبا بدون اساس و نتیجه می پنداشتند اما من آدمی مثبت نگر هستم و با اعتماد به مسئولان باشگاه، به صبای نوین پیوستم.



نیکوییان به نحوه بستن تیم صبای نوین اشاره کرد و عنوان داشت: سیاست باشگاه بر این بود که بازیکن بالای 25 سال جذب این تیم نشود و شاید همین مسئله یعنی عدم وجود چند بازیکن با تجربه تر در ترکیب تیم در عدم نتیجه گیری صبای نوین در روزهای بحرانی موثر بود.



وی ابراز داشت: بازیکنان صبای نوین قم در شرایطی با این تیم قرارداد بستند که با حداقل هزینه ها و با استفاده از ابزار انگیزه بخشی به نفرات مورد نظر‏، جذب شدند در حالی که چند تن از بازیکنان این تیم مد نظر تیم های دسته اول و دومی کشور نیز بودند.



سرپرست تیم فوتبال صبای نوین قم همچنین تصریح کرد: عدم نتیجه گیری صبای نوین را تنها به گردن باشگاه نمی اندازیم، زیرا تیم ما تیمی جوان و با نشاط بود اما در همین حال به خاطر جوانی اش، شکننده بود اما به اعتقاد من باشگاه نتوانست این تیم را مدیریت کند.



عدم پاسخ به نیازهای مالی و روانی صبای نوین از سوی مسئولان باشگاه



وی یاد آور شد: با شروع نیم فصل دوم، نیازهای مالی و روانی این تیم که بایستی از سوی باشگاه پاسخ داده می شد تبدیل به بحران نتیجه گیری شد به طوری که در سه هفته ابتدایی نیم فصل دوم تنها سه امتیاز کسب کردیم و اوضاع در ادامه هم بر وفق مراد پیش نرفت.



نیکوییان که در گذشته در تیم های اسوه و فوتبال و فوتسال هلال احمر و ارم کیش مسئولیت داشته است، بیان کرد: در حال حاضر کادر فنی وبازیکنان تیم فوتبال صبای نوین قم هنوز 60 درصد قرارداد فصل گذشته را دریافت نکرده اند.



وی یاد آور شد: در خصوص مسائل مالی بهتراست به این موضوع اشاره کنم که زمانی که ما در آستارا به مصاف تیم شهرداری آستارا که در رده نهم یا دهم جدول بود رفتیم، بازیکنان این تیم 60 درصد قراردادشان را دریافت کرده بودند اما به خاطر 40 درصد باقیمانده، باشگاه را تهدید به حاضر نشدن در مسابقه برابر صبای نوین کرده بودند.



فرصت هنرنمایی به بازیکنان بومی داده نشده است



نیکوییان در ادامه با انتقاد از سیاست پرورش بازیکنان آینده دار بومی در فوتبال استان افزود: معتقدم فرصت هنرنمایی به بازیکنان بومی داده نشده است و این فرصت هرگز در اختیار آنها قرار نخواهد گرفت چون برای مسئولان ورزشی ما‏، مرغ همسایه غاز است و ما از مشکل خودباختگی رنج می بریم.



ابوالفضل نیکوییان در این خصوص ادامه داد: در تمرین تیم بزرگسالان صبای قم بازیکنی را دیدم که بیش از 10 کیلو اضافه وزن داشت، صبا می تواند هر بازیکنی را که می خواهد گزینش کند اما باید نظرات کارشناسان را هم بشنود زیرا تست گیری از بازیکنانی که می خواهند در سطح اول فوتبال کشور بازی کنند اصول و قواعدی دارد و باید به نفرات گزینشی فرصت داد.



نیکوییان در پایان در خصوص وضعیت صبای قم در فصل پیش روی لیگ برتر فوتبال تصریح کرد: تغییرات انجام شده در صبا بسیار زیاد بود و تحولات در چنین حدی، ریسکی بزرگ برای یک تیم محسوب می شود زیرا هماهنگ سازی انبوهی از بازیکنان تازه وارد در کنار بازیکنان سابق کار ساده ای نیست.



سرپرست تیم فوتبال صبای نوین قم اظهار داشت: عبدالله ویسی فصل گذشته از حداقل امکانات، حداکثر بهره را برد اما کار برای گل محمدی کمی دشوار است اما امیدوارم گل محمدی تجارب ارزنده خود را در راه موفقیت صبا به کار بندد.

