جواد سیاح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این شهرستان مرغ با نرخ 4400 تومان به اندازه کافی در نمایشگاه سطح شهر و بدون صف در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه عرضه و تقاضای مرغ در فیروزکوه به تعادل رسید، عنوان کرد: روزانه پنج تن مرغ با نرخ مذکور به مردم عرضه می شود.

این مسئول ادامه داد: از دلایل آرام شدن بازار مرغ، توزیع 17 تن مرغ در یک روز و فروش مرغ در حال حاضر در سطح شهر با نرخ 5300 تومان است.

وی یادآور شد: از دیگر اقلام مصرفی مردم که روغن نباتی، شکر، رب گوجه فرنگی، حبوبات، ماکارونی و تن ماهی است که با حداقل نرخ در نمایشگاه ضیافت عرضه می شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فیروزکوه از دیگر برنامه های طرح ضیافت ماه مبارک رمضان را بازدید روزانه از نانوایی های سطح شهر خبر داد و از مردم خواست گران فروشی و تعطیلی نا نوایی ها را به شماره 124 اطلاع دهند.