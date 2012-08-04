  1. ورزش
۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

به دلیل فساد مالی/

مدافع پیشین باری 26 ماه از فوتبال محروم شد

مدافع پیشین باری 26 ماه از فوتبال محروم شد

"آندره آ ماسیه‌یو" به دلیل دخالت داشتن در تبانی به مدت 26 ماه از حضور در میادین فوتبال محروم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ماسیه‌یو" که در حال حاضر در عضویت تیم فوتبال آتالانتاست از سوی فدراسیون فوتبال ایتالیا در کنار برخی دیگر از بازیکنان باری از جمله "الساندرو پاریسی"، "مارکو روسی" و "مارکو اسپوسیتو" دچار محرومیت شده است.

بر پایه گزارش ساکرنت، این فدراسیون همچنین تیم سامپدوریا را به همین علت 20 هزار یورو جریمه کرده و یک امتیاز هم از این تیم در رقابت‌های فصل آتی سری آ کسر کرده است. باری که در حال حاضر در سری بی قرار دارد، 80 هزار یورو جریمه شده و پنج امتیاز هم از این تیم کسر شده است.

"آنتونیو کونته"، سرمربی حال حاضر یوونتوس در زمان مربیگری تیم فوتبال سیه‌نا به تبانی در فوتبال دست زده و در آستانه محرومیتی سه ماهه قرار دارد. تیم سیه‌نا هم فصل جدید رقابت‌های سری بی را با کسر 6 امتیاز آغاز می‌کند.

کد مطلب 1665021

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