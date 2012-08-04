دکتر محمد رضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح تابستانه جمعیت هلال احمر فارس از اول تیر ماه سال جاری با برپایی 24 پایگاه درجاده های استان آغاز شده است.

وی ادامه داد: دراین طرح 115 امدادگر و راننده با استفاده از 24 دستگاه آمبولانس و 11خودرو نجات آماده خدمات رسانی به مردم استان هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان فارس تصریح کرد: درتیر و شهریور ماه سال جاری با توجه به افزایش حجم سفرها و حضور بیشترهموطنان درجادههای فارس چهار پایگاه جدید در شهرستانهای فیروزآباد (دوراهی میمند)، مرودشت(فتح آباد)،جهرم(خفر)، جهرم(رزک) به این 24 پایگاه اضافه می شود.

ابراهیمی همچنین عنوان کرد: جمعیت هلال احمراستان فارس درماه مبارک رمضان با کمک خیران طرح همای رحمت را با هدف کمک غذایی و فرهنگی به خانواده های بی سرپرست و کم بضاعت برگزار می کند.