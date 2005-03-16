  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۲۸

براساس مصوبه بيست ودومين جلسه شوراي عالي جوانان:

ميزان وام قرض الحسنه ازدواج جوانان تا سقف 10 ميليون ريال افزايش يافت

بيست و دومين جلسه شوراي عالي جوانان كشور به رياست حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي رييس جمهور برگزار گرديد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رييس جمهور در اين جلسه از رييس سازمان ملي جوانان كشور به خاطر تحرك در امور رسيدگي به جوانان و پرمحتوا شدن فعاليت هاي سازمان ملي جوانان تقدير كرد.

همچنين در اين جلسه، رحيم عبادي مشاور رييس جمهور و رييس سازمان ملي جوانان، برنامه ارتقاي هويت ديني و ملي جوانان را با اشاره به پژوهش هاي ملي پيرامون وضعيت كنوني، نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهديدها و چالش ها و تنگناهاي اساسي و نيز سياستها و خط مشي هاي اجرايي آن تشريح كرد.

در اين جلسه، سند ارتقاي هويت ديني و ملي جوانان در برنامه چهارم توسعه كه از سوي صدا وسيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، جهاد دانشگاهي و سازمان ملي جوانان تهيه شده بود پس از بحث و بررسي به تصويب رسيد و مقرر گرديد كه ظرف دو ماه آينده، آيين نامه اجرايي آن براي تصويب نهايي به هيات وزيران ارسال گردد.

همچنين در اين جلسه به پيشنهاد سازمان ملي جوانان و موافقت رييس جمهوري، ميزان وام قرض الحسنه جوانان تا سقف 10 ميليون ريال به زوجين افزايش يافت و مقرر گرديد از ابتداي سال 84 از طريق بانك مركزي اجرا گردد.

همچنين جدول دستور كار و برنامه جلسات شش ماهه اول سال 84 به تصويب اعضاي شوراي عالي جوانان رسيد.لازم به يادآوري است شوراي عالي جوانان در سال جاري 10 جلسه و 43 كميسيون داشته است.

کد مطلب 166506

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها