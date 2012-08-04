به گزارش خبرنگار مهر، در اکثر دوره های بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، هالیوود و سینماگران اصناف مختلف در این کشور از نامزدهای مورد علاقه خود حمایت می کنند تا علاوه بر دریافت امتیازهای مالی گسترده، بتوانند از نفوذ خود در میان افکار عمومی استفاده کنند.

در حالی که در دوره گذشته تعداد زیادی از بازیگران و کارگردانان هالیوود از نامزد حزب دموکرات یعنی اوباما حمایت کرده اند، روز گذشته کلینت ایستوود اعلام کرد که با رفتن اوباما می توان بیشتر از گذشته به برقراری عدالت در این کشور امیدوار شد.

ایستوود در آیداهو گفت: امیدوارم با آمدن رامنی نظام مالیاتی عادلانه ای در کشور برقرار شود. کشور ما نیاز به تقویت گسترده دارد. مردم حق دارند بدانند که چه کسی مستخق پرداخت مالیات است و چه کسی نیست.