تکمیل پروژه های ورزشی کرمان با جدیت پیگیری می شود

علیرضا منظری توکلی در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از دغدغه های اصلی مجمع نمایندگان گسترش امکانات و زیر ساختهای ورزشی در استان کرمان است و در همین راستا جلسه ای با وزیر ورزش و جوانان با حضور اعضای مجمع برگزار و تصمیم گرفته شد در این مسیر گامهای موثری برداشته شود.

وی ایجاد شرایط مطلوب در زمینه ورزش استان را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: باید از استعدادهای و امکاناتی که در اختیار استان است بهترین استفاده شود و شرایط برای مطرح شدن استان در زمینه ورزشهای مختلف به خصوص ورزش بانوان فراهم شود.

توکلی افزود: ترویج اخلاق در باشگاهها، توسعه زیر ساختها، تکمیل طرحهای نیمه تمام و تخصیص بودجه از مباحث مطرح شده بود.

وی ادامه داد: در این جلسه ضمن تاکید بر تخصیص اعتبار طرحهای نیمه تمام ورزشی در استان کرمان در خصوص کمک مالی به هیئتهای استان کرمان نیز قولهای داده شد.