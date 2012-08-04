به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ویستا بست تندیس نخستین همایش حلقه های کنترل کیفیت، خلاقیت و نوآوری را به دست آورد. نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان پروفیل یو پی وی سی در و پنجره ایران که به مناسبت آغاز این حرکت جدید در بخش صنعت کشور سخن می گفت، اعلام کرد: یکی از کم هزینه ترین راهکارهای ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی ایجادحلقه های کنترل کیفیت در بین پرسنل واحد های تولیدی است.



محمود صداقت با بیان این مطلب افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا کارخانجات و صنایع با بهره گیری از این روش علاوه بر ارتقای سطح کیفی تولیدات خود به تبلور خلاقیت و نوآوری در بخش تولید نیز کمک می کند و چنانچه این رویکردها در بخش صنعت کشور تقویت شود می توان به بهبود رقابت پذیری تولیدات داخلی کمک کرد.



وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی پیشگام در عرصه ایجاد حلقه های کنترل کیفیت، خلاقیت و نوآوری باید همت بیشتر برای گسترش این فرهنگ صنعتی داشته باشند، گفت: در حال حاضر گروهی از صاحب نظران در عرصه کیفیت و استاندارد این موضوع را برای نخستین بار در کشور پایه ریزی و دنبال می کنند.



صداقت افزود: واحدهای تولیدی پیشتاز در این عرصه نیازمند حمایت بیشتری از سوی دستگاههای اجرایی هستند تا بتوانند تازه ترین تحولات جهانی در عرصه ایجاد حلقه های کنترل کیفیت را بومی سازی کرده و از طریق انطباق آن با بخش تولید کشور پیشرفت های جدیدی را رقم بزنند.



وی گفت: ایجاد حلقه های کنترل کیفیت در بخش صنعت و تولید به این معنی است که مدیریت و مسوولیت در زمینه کیفی سازی به پرسنل و حلقه های ایجاد شده در فرآیندهای تولید واگذار می شود و مدیریت ارشد به جای هدایت، حمایت از این حلقه ها و پیشرفت های آنان را در دستور کار قرار می دهد.



صداقت تصریح کرد: هرچند این موضوع در ایران تازگی دارد ولی بسیاری از جوامع صنعتی دنیا با حمایت های دولتمردان خود توانسته اند پیشرفت های چشمگیری را در عرصه های کیفیت به دست آورند.



وی با اشاره به رویکردهای این مجموعه در زمینه ایجاد حلقه های کنترل کیفیت گفت: طی این سالها مجموعه تلاش های صورت گرفته موجب شده تا این شرکت بتواند به عنوان اولین دارنده استاندارد "رال" آلمان به عنوان سختگیرانه ترین استاندراد روز دنیا، مطرح شود.



صداقت افزود: در پی این دستاورد ها خلاقیت و نوآوری در بین پرسنل شرکت نیز شکل گرفته که از آن جمله می توان دستیابی به دانش روز فرمولاسیون تولید، فناوری های روز و حتی تعمیر و سرویس ماشین آلات بدون نیاز به خارج از کشور را مورد اشاره قرار داد.