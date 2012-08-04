تئاتر شهر و ایرانشهر در ایام سوگواری اجرا ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر همزمان با ایام گرامی شبهای قدر و شهادت حضرت علی (ع) چهار روز اجرایی ندارد. تمامی اجراهای مجموعه تئاتر شهر روزهای چهار شنبه 18، پنجشنبه 19، جمعه 20 و شنبه 21 مرداد ماه به دلیل تقارن با ایام گرامی شب های قدر و شهادت حضرت علی(ع) تعطیل هستند.

روزهای چهارشنبه 18 و جمعه 20 مرداد ماه نیز تمرین گروه‌های نمایشی تعطیل خواهد بود.

مجموعه تماشاخانه ایرانشهر تعطیل است

همزمان با لیالی قدر و شهادت مولی الموحدین امیرالمومنین (ع)، مجموعه تماشاخانه ایرانشهر هیچگونه فعالیت نمایشی نخواهد داشت. همزمان با شب های قدر و فرارسیدن ایام شهادت حضرت علی (ع) سالن های شماره یک و تالار استاد سمندریان مجموعه ایرانشهرهیچ گونه اجرایی ندارند.

با پایان یافتن ایام سوگواری امام علی (ع) و شب های قدر، سالن های نمایشی مجموعه تماشاخانه ایرانشهر در دهه سوم مرداد ماه، اجراهای خود را با دو نمایش "شب روی سنگ فرش خیس" به کارگردانی هادی مرزبان و بازی هنرمندانی چون بهزاد فراهانی، فردوس کاویانی، فرزانه کابلی، ایوب آقا خانی، بهرام ابراهیمی، شیوا مکی نیان، نیکی مظفری، مهدی عبادتی و علی رامز از ساعت 19 در سالن شماره یک و نمایش"33درصد نیل سایمون" به کارگردانی افسانه ماهیان و بازی علی سرابی، آیداکیخائی، مسعود میر طاهری و الیکا عبدالرزاق از ساعت 20 و 45 دقیقه در سالن استاد سمندریان از آغاز خواهند کرد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اخبار و رویدادهای هنری مجموعه تماشاخانه ایرانشهر می توانند از طریق شماره های 88814115، 88814125 و 88814126 با این مجموعه در ارتباط باشند.



تمرین نمایش "کلمه، سکوت، کلمه" در ایرانشهر آغاز شد



تمرین نمایش"کلمه، سکوت، کلمه" به کارگردانی مائده طهماسبی، در سالن استاد سمندریان مجموعه تماشاخانه ایرانشهر آغاز شد. نمایشنامه با عنوان های "واریاسیون های مرگ تروتسکی"،"کلمه کلمه کلمه" و"خواهش می کنم" به قلم دیوید آیوز شکل گرفته است. اجرای این اثر از شهریورماه سال جاری همزمان با عید سعید فطر، در سالن استاد سمندریان آغاز می شود.

در این نمایش که با حضور هشت بازیگر در سه اپیزود مختلف اجرا می شود، بازیگرانی چون مریم سعادت در نقش"خانم تروتسکی"، فرهاد آئیش در نقش"آقای تروتسکی"، فرشته صدر عرفایی "جاناتان سویفت"، سینا رازانی "کافکا"، سعید چنگیزیان "جان میلتون"، شبنم فرشادجو "بتی" ، امیر حسین رستمی"بیل" و رامین ناصر نصیر در نقش "رامون" حضور خواهند داشت.

پیش از این قرار بود لیلی رشیدی، پانته آ پناهی ها، افشین هاشمی و بابک حمیدیان نیز در این نمایش بازی کنند.از دیگر عوامل این نمایش می توان به محسن شاه ابراهیمی طراح لباس و صحنه، سهیل پیغمبری آهنگساز، پژمان عبدی، مهسا طهماسبی و محمد گودرزیان دستیاران کارگردان و مسعود پاکدل عکاس اشاره کرد.

شرکت کنندگان بخش تئاتر ایران تا سقف 150 میلیون ریال کمک هزینه دریافت می کنند



گروه‌های پذیرفته شده در بخش تئاتر ایران در سی ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاترفجر حداکثرتاسقف150 میلیون ریال به تشخیص هیأت انتخاب، کمک هزینه اجرا دریافت می‌کنند. نمایشنامه‌های پیشنهادی این بخش باید از آثار نویسندگان ایرانی بوده و تا کنون هیچ اجرایی از آن‌ها (عمومی وجشنواره‌ای) به صحنه نرفته باشد.

کارگردان متقاضی حضور در این بخش باید سابقه‌ یک اجرای عمومی و یا شرکت در جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر (بخش‌های صحنه‌ای) راداشته باشد.

سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاترفجر با دبیری سعید کشن فلاح دی و بهمن ماه سال جاری در تهران و شهرستان ها برگزار می شود.