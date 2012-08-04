عبدالحسین بیات در گفتگو با مهر درباره دلایل افزایش حجم صادرات محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای آسیایی، گفت: بر خلاف کشورهای اروپایی، در بازارهای آسیایی به دلیل رشد جمعیت، تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری افزایش یافته است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه بر این اساس حجم صادرات پتروشیمی ایران هم در سالجاری به بازارهای آسیایی با افزایش قابل توجه‌ای همراه بوده است، تصریح کرد: همزمان با افزایش تقاضا، هزینه حمل و نقل دریایی صادرات محصولات پتروشیمی به کشورهای آسیایی در مقایسه با کشورهای اروپایی کمتر است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه امسال با وجود شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی اما حجم صادرات پتروشیمی ایران از نظر ارزشی و وزنی با رشد قابل توجه‌ای همراه بوده است، تاکید کرد: در این مدت صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده پلیمری از نظر ارزشی حدود 30 درصد و از نظر وزنی حدود 10 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه در کنار افزایش صادرات، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی هم در سالجاری افزایش می‌یابد، بیان کرد: پیش بینی می‌شود در سالجاری با راه اندازی چندین طرح جدید حدود 5 تا 5.5 میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی ایران افزوده شود.

این مقام مسئول در خصوص برخی از اظهار نظرهایی مبنی بر کمبود کود اوره بخش کشاورزی کشور، توضیح داد: در شرایط فعلی نه تنها هیچگونه کمبود کود اوره‌ای در کشور وجود ندارد که ایران به جمع یکی از کشورهای صادرکننده این محصول پتروشیمی در جهان پیوسته است.

بیات ظرفیت فعلی تولید کود اوره پتروشیمی را بیش از چهار میلیون و 500 هزار تن در سال عنوان کرد و افزود: با تامین نیازهای داخلی، حدود 2.5 میلیون تن کود اوره به بازارهای جهانی صادر می شود.

به گزارش مهر، برای سال 91 پیش بینی می‌شود حدود 15.8 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی به بازارهای داخلی عرضه شود ضمن آنکه برای صادرات 15 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی برنامه ریزی شده است.



ایران سال گذشته 18.2 میلیون تن محصول پتروشیمی و فرآورده پلیمری به ارزش تقریبی 14.2 میلیارد دلار به بیش از 60 کشور جهان صادر کرده است.



در سال 1390 ایران در صادرات متانول جایگاه دومین صادرکننده این محوصل پتروشیمیایی به کشورهای اروپایی را در اختیار گرفته است.



از نظر ارزش صادرات محصولات پتروشیمی هم سال گذشته 22 درصد محصولات پتروشیمی ایران به چین، 13 درصد به هندوستان، 18.5 درصد به خاورمیانه، 18 درصد به خاور دور، 23 درصد به جنوب شرق آسیا و پنج درصد به اروپا صادر شده است.