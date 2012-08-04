265 میلیارد ریال اعتبار عمرانی به شهرستان سنندج اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل صبح شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سنندج افزود: این مبلغ در راستای اجرای پروژه های عمران شهری و روستایی، ‌حمل و نقل، آموزش، فرهنگ و هنر، بهداشت و سلامت، ورزش و جوانان، کشاورزی و صنعت و معدن هزینه می شود.

وی اظهار داشت: اعتبارات عمرانی سطح شهرستان سنندج با رعایت کامل الزامات قانونی موجود و براساس اعلام نیاز دستگاه های مختلف با رعایت اولویت برای اتمام پروژه های نیمه تمام توزیع شده است و انتظار می رود که مدیران شهرستانی در راستای جذب این اعتبار از تمامی ظرفیت های در اختیار بهره برداری کنند.

فرماندار سنندج ادامه داد: در سال جاری فرمانداری سنندج نظارت جدی و مستمر بر اجرای پروژه ها و هزینه کرد این اعتبارات دارد و در این راستا دستگاه های اجرایی باید برنامه ریزی دقیقی در این خصوص داشته باشند و اعتبارات را در زمینه های مورد نظر هزینه کنند.

میرزایی اصل خواستار استفاده بهینه از این اعتبارات و مبادله موافقت نامه ها در حداقل زمان ممکن شد و یادآور شد: در سال های اخیر و با اعتبارات اختصاص یافته به شهرستان سنندج، ظرفیت ها و زمینه های لازم برای خدمات رسانی هر چه بیشتر و رفع محرومیت ها فراهم شده است.

وی در پایان اولویت اصلی در راستای هزینه اعتبارات عمرانی در شهرستان سنندج را پروژه های نیمه تمام عنوان کرد و افزود: مدیران ادارات و سازمان های شهرستان باید در این زمینه از تمام ظرفیت های در اختیار استفاده کرده و برای توسعه مرکز استان تلاش کنند.