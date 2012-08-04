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۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۵۱

میرزایی اصل:

265 میلیارد ریال اعتبار عمرانی به شهرستان سنندج اختصاص یافت

265 میلیارد ریال اعتبار عمرانی به شهرستان سنندج اختصاص یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سنندج گفت: از محل اعتبارات تملک دارایی استان کردستان مبلغ 265 میلیارد ریال به شهرستان سنندج اختصاص یافت که این مبلغ نسبت به سال گذشته 11 درصد رشد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل صبح شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سنندج افزود: این مبلغ در راستای اجرای پروژه های عمران شهری و روستایی، ‌حمل و نقل، آموزش، فرهنگ و هنر، بهداشت و سلامت، ورزش و جوانان، کشاورزی و صنعت و معدن هزینه می شود.

وی اظهار داشت: اعتبارات عمرانی سطح شهرستان سنندج با رعایت کامل الزامات قانونی موجود و براساس اعلام نیاز دستگاه های مختلف با رعایت اولویت برای اتمام پروژه های نیمه تمام توزیع شده است و انتظار می رود که مدیران شهرستانی در راستای جذب این اعتبار از تمامی ظرفیت های در اختیار بهره برداری کنند.

فرماندار سنندج ادامه داد: در سال جاری فرمانداری سنندج نظارت جدی و مستمر بر اجرای پروژه ها و هزینه کرد این اعتبارات دارد و در این راستا دستگاه های اجرایی باید برنامه ریزی دقیقی در این خصوص داشته باشند و اعتبارات را در زمینه های مورد نظر هزینه کنند.

میرزایی اصل خواستار استفاده بهینه از این اعتبارات و مبادله موافقت نامه ها در حداقل زمان ممکن شد و یادآور شد: در سال های اخیر و با اعتبارات اختصاص یافته به شهرستان سنندج، ظرفیت ها و زمینه های لازم برای خدمات رسانی هر چه بیشتر و رفع محرومیت ها فراهم شده است.

وی در پایان اولویت اصلی در راستای هزینه اعتبارات عمرانی در شهرستان سنندج را پروژه های نیمه تمام عنوان کرد و افزود: مدیران ادارات و سازمان های شهرستان باید در این زمینه از تمام ظرفیت های در اختیار استفاده کرده و برای توسعه مرکز استان تلاش کنند.

کد مطلب 1665084

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