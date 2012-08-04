میراث ماندگار امام هادی(ع) بررسی می شود/ برگزاری کارگاه تخصصی غدیر پژوهی

به گزارش خبرگزاری مهر، چهره ها، تحریف ها، پیامدهای سیاسی و اجتماعی و ریشه های عاشورا، مقتل شناسی سید الشهدا، عاشورا، تاریخ قیام سیدالشهدا، و نقش خلفا در وقوع آن، قیاس تطبیقی صلح امام مجتبی و قیام سیدالشهدا موضوعاتی است که در این دوره ها به علاقمندان آموزش داده و درباره آنها بحث و مناظره می شود.



مدت زمان این دوره های آموزشی که با حضور آیت الله محمد حسینی قزوینی، محمدحسین رجبی دوانی، سهیل اسعد برگزار خواهد شد، از 9 مهرماه تا 28 آبان ماه است و علاقمندانی که در غرفه کارگاه تخصصی غدیر پژوهی نمایشگاه قرآن در این کلاس ها ثبت نام کنند شامل 25 درصد تخفیف خواهند شد.



میراث ماندگار امام هادی(ع) در نمایشگاه کتاب بررسی می شود



نشست تخصصی بررسی «شرح زیارت جامعه کبیره» میراث ماندگار امام هادی(ع) با حضور استاد کریمی علوی، مدرس دانشگاه، به همت موسسه کانون علم و دین برگزار می شود.



«شرح زیارت جامعه کبیره» در روز شنبه و چهارشنبه هر هفته در ایام ماه مبارک رمضان ساعت 19 تا20 در نماز خانه شبستان مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران بررسی می شود.



بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 25 تیرماه با شعار «قرآن، فرهنگ بیداری» در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) تهران آغاز به کار کرده و تا 24 مرداد ادامه دارد.