آمریکا سعی در مصادره دموکراسی خواهی مردم منطقه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران ظهر امروز یکشنبه با مهدی سنایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار سنایی روابط میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه را روابطی خوب و رو به گسترش خواند و افزود: مجلس شورای اسلامی از توسعه روز افزون مناسبات اقتصادی و سیاسی به ویژه روابط پارلمانی فی ما بین حمایت می کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه گفت: در این تحولات آمریکا و متحدانش سعی در مصادره دموکراسی خواهی مردم منطقه دارند.

وی تصریح کرد: ایران و روسیه به عنوان دو کشور مهم منطقه باید همکاری های راهبردی خود را در چارچوب منافع مشترک گسترش دهند.

نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی در پایان بر توسعه و گسترش ارتباطات علمی و دانشگاهی میان دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی جمهوری اسلامی ایران و روسیه تاکید کرد.

در ادامه این دیدار آقای لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران با اظهار خرسندی از ماموریت خود در کشورمان، روابط جمهوری فدراتیو روسیه و ایران را روابطی تاریخی و استراتژیک دانست و افزود: با توجه به نقش راهبردی روسیه و ایران در تامین امنیت منطقه به ویژه حوزه دریای خزر مشورت و رایزنی مستمر مقامات بلند پایه دو کشور ضروری است.

وی در پایان نقش مجالس در تسهیل و تقویت ارتباطات فی ما بین روسیه و جمهوری اسلامی ایران را با اهمیت خواند و گفت: مقامات سیاسی و پارلمانی روسیه بر توسعه و تعمیق روابط دو کشور در همه عرصه ها تاکید دارند.